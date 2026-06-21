အီရန်၊အမေရိကန် သဘောတူညီချက် ပြန်လည်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း သတင်းမှာ မမှန်ပါ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews ၏ သတင်းထောက်တစ်ဦး နှင့် အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သော အသိပေး သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုက အယ်လ်ဂျာဇီးရားမှ ထုတ်ပြန်သော သဘောတူညီချက် ပြန်လည် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းကို ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
မကြာသေးမီက မီဒီယာများ၏ ထင်ကြေးပေးမှုများကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ဤအသိပေးသတင်းရင်းမြစ်က အလေးပေး ပြောကြားခဲ့သည်မှာ နိုင်ငံခြားမီဒီယာများတွင် ဖော်ပြထားသော အချို့သောပြောဆိုချက်များနှင့် ဆန့်ကျင် ဘက် အနေဖြင့် ပြန်လည်လက်မှတ်ရေးထိုးရန် အစီအစဉ်တွင် သဘောတူညီချက် မရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
ယနေ့ ဂျီနီဗာတွင် ကျင်းပသော အီရန်-အမေရိကန် ဆွေးနွေးပွဲများ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
အီရန်၊အမေရိကန် သွယ်ဝိုက်ဆွေးနွေးပွဲ၏ ပထမနေ့၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်း ရည်ညွှန်းခဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ငန်းစဉ်သည် အပိုဒ် ၁၃ နှင့် ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေများ အပါအဝင် ချမှတ်ထားသော မူဘောင်များအတွင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း သဘောတူညီချက်ကို အပြီးသတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ထုတ်ဝေသော သတင်းမှာ မမှန်ပါ။ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့မှ အတည်ပြုခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment