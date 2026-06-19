  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ရှည်လျားပြီး အဆုံးမရှိသော စစ်ပွဲများသည် အမေရိကကို အားနည်းစေသည်ဟု အိမ်ဖြူတော်ပြောကြား

၁၉ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၇
News ID: 1829213
ရှည်လျားပြီး အဆုံးမရှိသော စစ်ပွဲများသည် အမေရိကကို အားနည်းစေသည်ဟု အိမ်ဖြူတော်ပြောကြား

ရှည်လျားပြီး အဆုံးမရှိသော စစ်ပွဲများသည် အမေရိကကို အားနည်းစေခဲ့ကြောင်း အိမ်ဖြူတော် အရာရှိတစ်ဦးက ဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အိမ်ဖြူတော်အရာရှိတစ်ဦးက အဆုံးမရှိသော စစ်ပွဲများသည် အမေရိက ကို ဆယ်စုနှစ်များစွာ အားနည်းစေခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။

တီဟီရန်နှင့် ဝါရှင်တန်အကြား သဘောတူညီချက်သည် အီရန်နိုင်ငံအား နျူကလီးယားလက်နက်များ ဘယ်တော့မှ မရရှိနိုင်စေရန် သေချာစေမည်ဖြစ်ပြီး ဤသဘောတူညီချက်သည် အမေရိက ပထမမူဝါဒ၏ လက်တွေ့ အကောင် အထည်ဖော်မှု ကို ထင်ဟပ်စေကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အီရန် နှင့် ဤသဘောတူညီချက်သည် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ငွေကြေးပေးချေမှုများနှင့် အဆုံးမရှိ စစ်ပွဲများ အပေါ် အခြေခံသည့် မအောင်မြင်သော မူဝါဒများကို အဆုံးသတ်စေကြောင်း အိမ်ဖြူတော်အရာရှိက ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ဤကြေညာချက်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သော စစ်တမ်းအမျိုးမျိုးက တီဟီရန်နှင့် ဝါရှင်တန် အကြား ရရှိခဲ့သော သဘောတူညီချက်သည် အီရန်၏ တောင်းဆိုချက်များနှင့် အများအားဖြင့် ကိုက်ညီ သည်ဟု ယူဆနေချိန်တွင် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

တစ်ဖက်တွင်မူ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က Axios မဂ္ဂဇင်းနှင့် အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် သဘောထား တင်းမာသူများကို ချော့မြူရန်အတွက် အီရန်အပေါ် စစ်ပွဲကို တိုးချဲ့ခြင်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေး ကျဆင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha