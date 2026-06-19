ကာဂီလ်မြို့တွင် အလီအဇ်ဂဲရ် (အ.စ) နေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ကလေးငယ်ရာပေါင်းများစွာ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawzahnews၏အစီရင်ခံစာအရ အလီအဇ်ဂဲရ် (အ.စ)နေ့ကို ကာဂီလ်မြို့ရှိ ဟိုက်ဒါရီမိုဟာလာရှိ ဇိုင်နဗ် ဘီယာခန်းမ တွင် အေမာမ် ခိုမေနီ(ရ.ဟ) အောက်မေ့ဖွယ်အထွတ်အထိပ် (IKMT) ကာဂီလ်၏ အမျိုးသမီးဌာနခွဲမှ စီစဉ်သော "ဗစီးဂျ် ဇိုင်နာဘီယာ" ၏ ကြီးကျယ်သော စွန့်လွှတ်မှုကို ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဤအခါသမယတွင် ဟဇရသ် အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ ၆ လသားအရွယ် ကလေးငယ် ဟဇရသ် အလီ အဇ်ဂဲရ် (အ.စ) ၏ ကြီးကျယ်သော စွန့်လွှတ်မှုကို ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ကာဂီလ်မြို့တွင် အလီအဇ်ဂဲရ် (အ.စ)နေ့ ကျင်းပခဲ့ပြီး ကလေးငယ် ရာပေါင်းများစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကာဂီလ်မြို့၏ မတူညီသောဒေသများမှ ကလေးငယ် ရာပေါင်းများစွာသည် ၎င်းတို့၏မိခင်များနှင့်အတူ အခမ်းအနားတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဤစုဝေးမှုသည် ကရ်ဗလာ ဖြစ်ရပ်၏ သတင်းစကားအပေါ် သစ္စာစောင့်သိမှု နှင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) အပေါ် မေတ္တာကို လက်တွေ့ကျကျ ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
စုဝေးပွဲတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် အာဂါ ဆယက်ဒ် မွတ်စ်သဖွာ မူစဝီ မှ ဟဇရသ် အလီအဇ်ဂဲရ် (အ.စ) ၏ ရှဟာဒသ် ၏ အရေးပါမှုနှင့် ၎င်း၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သတင်းစကားအပေါ် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကရ်ဗလာ ၏ ဤအပြစ်မဲ့ အာဇာနည်၏ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုသည် ဖိနှိပ်မှုကို ခုခံတွန်းလှန်ခြင်း၊ အမှန်တရားနှင့် ရိုးသားမှုတွင် ခိုင်မာတည်ကြည်မှုနှင့် တရားမျှတမှုနှင့် တရားမျှတမှု ထူထောင်ခြင်း၏ ထာဝရ သင်္ကေတ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဟဇရသ် အလီအဇ်ဂဲရ် (အ.စ)အား အောက်မေ့သတိရခြင်းသည် အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) နှင့် ၎င်း၏ သစ္စာရှိ အပေါင်းအပါများ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခဲ့သည့် ယုံကြည်သူများ၏ နှလုံးသားတွင် လူသားဆန်မှု၊ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ယုံကြည်မှုနှင့် တရားမျှတမှုတို့၏ တန်ဖိုးများကို ခိုင်မာစေကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အာဂါ ဆယက်ဒ် မွတ်စ်သဖွာ မူစဝီ က မိဘများအား မိမိ တို့၏ ကလေးများအား အစ္စလာမ်ဘာသာ၏ သွန်သင် ချက်များနှင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ ဘဝအလင်းဖြင့် ပညာပေးရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး မျိုးဆက်သစ်များသည် ဘာသာရေးနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ တန်ဖိုးများဖြင့် ပြည့်စုံနိုင်စေရန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အခမ်းအနားအဆုံးတွင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားမျှတမှုနှင့် လူသားမျိုးနွယ်၏ ကောင်းကျိုး ချမ်းသာ အတွက် အထူးဆုတောင်း ခဲ့ကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment