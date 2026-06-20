အီရန်ထောက်လှမ်းရေးစစ်ဆင်ရေး၊ အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးနှင့် ဆက်စပ်နေသော အကြမ်းဖက်သမား ၁၇ ဦးကို ဖမ်းဆီး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်ထောက်လှမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးနှင့် ဆက်စပ်နေသော အဖျက်အမှောင့်ကွန်ရက်တစ်ခုမှ ခေါင်းဆောင်ဟု စွပ်စွဲခံရသူ သုံးဦးနှင့် အခြားလူ ၁၄ ဦးကို အီလမ်ပြည်နယ်တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ထောက်လှမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တွင် ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိများသည် စဉ်ဆက် မပြတ်စစ်ဆင်ရေးများနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ၏ အကူအညီဖြင့် ဤလူပုဂ္ဂိုလ်များ ကို ဖော်ထုတ်ပြီး ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကြေညာချက်အရ ဝန်ကြီးဌာနက အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးနှင့် ဆက်စပ်နေပြီး နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှုဖြင့် အပြစ်ရှိသည်ဟု ကြေညာထားသော လူ ၁၇ ဦးကို အီလမ်မြို့ရှိ ထောက်လှမ်းရေးဌာန အထွေထွေ ညွှန်ကြား ရေးမှူးရုံး ၏ စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုတွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။
အီလမ်မြို့ရှိ အခြားလက်နက်အများအပြား၊ TNT ကျည်ဆန်သုံးတောင့်၊ Kalashnikov တစ်လက်၊ လက်ပစ်ဗုံး တစ်လက်နှင့် အခြားလက်နက်များကို ဖမ်းဆီးခံထားရသော ခေါင်းဆောင်များထံမှ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း အီရန်အရာရှိများက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment