အစ္စရေး၏ လက်ဘနွန်အရေးကို အီရန်မှ ခွဲထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းမှု မအောင်မြင်ဟု Channel 15 ဖော်ပြ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အစ္စရေးရုပ်သံ Channel 15 က ဒေသတွင်းအခြေအနေများအပေါ် သုံးသပ်တင်ပြရာတွင် အစ္စရေးအစိုးရ၏ မကြာသေးမီက မဟာဗျူဟာဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းမှုများသည် အောင်မြင်မှု မရရှိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လက်ဘနွန်အရေးကို အီရန်နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများမှ ခွဲထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုသည် လက်တွေ့တွင် မအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းတွင် ထောက်ပြထားပါတယ်။
ထိုသတင်းအရ တယ်လ်အဗစ်အစိုးရသည် လက်ဘနွန်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုံခြုံရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် ဒေသတွင်းအင်အားချိန်ခွင်လျှာများကို ပြောင်းလဲရန် ရည်ရွယ်၍ မူဝါဒတချို့ကို ဆက်တိုက်အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း အီရန်၏ ဒေသတွင်းသြဇာနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် အခြေအနေများကို ခွဲခြားမထားနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အစ္စရေး၏ ဒေသတွင်းမဟာဗျူဟာမှာ မျှော်လင့်ထားသလို အကျိုးသက်ရောက်မှု မရရှိဘဲ ဆက်လက်ဖိအားများ ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းလည်း သုံးသပ်ထားပါတယ်။
Channel 15 ၏ အစီရင်ခံစာသည် ဒေသတွင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော စစ်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုများသည် တစ်နိုင်ငံချင်းစီအတွင်းကိစ္စများထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် မဟာမိတ်ဆက်နွယ်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း ကိုလည်း အလေးပေးဖော်ပြထားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လက်ဘနွန်အရေးကို အီရန်၏ ဒေသတွင်းမူဝါဒနှင့် ကင်းကွာစေလိုသည့် ကြိုးပမ်းမှုများမှာ မအောင်မြင်ကြောင်း သတင်းထဲတွင် ထင်ရှားစွာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment