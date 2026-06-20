ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ၇ ဦး သေဆုံး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRIBသတင်းအေဂျင်စီ၏ အဆိုအရ ဒေသခံရဲအရာရှိများ၏ အဆိုအရ ပထမပေါက်ကွဲမှုသည် ဒေသခံများ တင်ဆောင် လာသော ခရီးသည်တင်ယာဉ်တစ်စီး ဖြတ်သွားစဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူများကို ရွှေ့ပြောင်းနေစဉ် ဒုတိယပေါက်ကွဲမှုသည် အခင်းဖြစ်ပွား ရာနေရာအနီးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်များက ရဲတပ်ဖွဲ့များနှင့် အခြားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီများသည် ထိုနေရာကို ဝိုင်းထားပြီး အထောက်အထားများစုဆောင်းခြင်းနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းအမျိုးအစားကို စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် ကို စတင်နေပြီဟု ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီး မည်သည့်အဖွဲ့မျှ တာဝန်ယူကြောင်း မပြောကြားသေးကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment