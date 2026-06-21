ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ် နှင့် အီရန် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် တွေ့ဆုံ ။ ။ video

၂၁ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၁:၃၄
News ID: 1830090
အဗ်နာ ။ ။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှာဗါဇ်ရှရစ်ဖ် ၊ ပါကစ္စတန်တပ်မတော်အကြီးအကဲ ဖီမာရှယ် ဆယက်ဒ် အာစင်မ် မိုနီရ် နှင့် အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ အစ္စလာမ့် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဤအစည်းအဝေး၏ အဓိကအချက်မှာ အစ္စလာမာဘတ် နားလည်မှုစာချွန်လွှာတွင် အမေရိကန်၏ ကတိကဝတ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် တောင်းဆိုရန်ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ဤနားလည်မှု၏ ပထမစာပိုဒ်တွင် စစ်မျက်နှာအားလုံးတွင် ကြေငြာထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထား ပါတယ်။
Your Comment