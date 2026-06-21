၁၈ ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မုဟရမ်ပြပွဲ၊ အနုပညာဘောင်အတွင်း အာရှူရာ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဇာတ်ကြောင်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
၁၈ ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူဟရမ်ပြပွဲ ၂၀၂၆ ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ လက်ခနောင်းမြို့ရှိ သမိုင်းဝင် အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံ "Lal Baredari" တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အနုပညာရှင်များနှင့် ဓာတ်ပုံဆရာများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဤယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပွဲကို "လူသားဆန်မှု၏ အလင်းရောင်ကို ရှင်သန်စေခြင်း" ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပြီး အနု ပညာမှတစ်ဆင့် တရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ စွန့်လွှတ်မှု၊ ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့် လူသားတို့ အတူ ယှဉ်တွဲ နေထိုင် မှုကဲ့သို့သော အယူအဆများကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။
ဤပြပွဲတွင် ဓာတ်ပုံ၊ ပန်းချီနှင့် လက်ရေးလှရေး နယ်ပယ်များရှိ လက်ရာများစွာကို ကာဘာလာဖြစ်ရပ်၊ ဝမ်းနည်း ပူဆွေးမှု ရိုးရာဓလေ့များနှင့် အာရှူရာ၏ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများဖြင့် ပြသထား ပါတယ်။
လက်ခနောင်းတက္ကသိုလ်၏ အဓိပတိ ပါမောက္ခ အာလန်မ်အလီ မဲဟ်ဒီ နှင့် သိပ္ပံ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာ ပုဂ္ဂိုလ်များအဖွဲ့ တက်ရောက်ခဲ့သော ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် စီစဉ်သူများက ပွဲ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ မတူညီသော နိုင်ငံများနှင့် ဘာသာတရားများအကြား ယဉ်ကျေးမှု တံတားတစ်စင်း ဖန်တီးရန်နှင့် အနုပညာ ဘာသာစကားမှတစ်ဆင့် အာရှူရာ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သတင်းစကားကို ပေးပို့ရန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤကာလအတွင်း အိန္ဒိယနှင့် အီရန်၊ အီရတ်၊ လက်ဘနွန်၊ တူရကီ၊ ဂရိ၊ ဗြိတိန်၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ အီဂျစ်၊ အဇာဘိုင်ဂျန်သမ္မတနိုင်ငံနှင့် အခြားနိုင်ငံများစွာမှ ဓာတ်ပုံဆရာ ၃၀၊ လက်ရေးလှပညာရှင် ၃၆ ဦးနှင့် ပန်းချီဆရာ ၂၂ ဦးတို့သည် ၎င်းတို့၏ လက်ရာများကို ပြသခဲ့ကြပါတယ်။
ပြပွဲ၏ ထင်ရှားသော အချက်တစ်ခုမှာ ရှီအဟ်၊ စွန်နီနှင့် ဟိန္ဒူများ အပါအဝင် မတူညီသော ဘာသာတရားနှင့် ယုံကြည်ချက်များမှ အနုပညာရှင်များနှင့် ဧည့်သည်များ ရှိနေခြင်းဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မှု၏ သင်္ကေတတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။
ပြပွဲ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင် အီရန်၏ ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှု ထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ၊ အထူးသဖြင့် ကွမ်မြို့ကို မိတ်ဆက်ပေးရန်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဂျလာပူးဒေသရှိ ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှု ရိုးရာဓလေ့များ၏ ရုပ်ပုံများကိုလည်း ပြသထားပါတယ်။
ပွဲရဲ့ အထင်ကြီးစရာအကောင်းဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကတော့ မီနဗ် ကလေးငယ် အာဇာနည်တွေကို အောက်မေ့ တဲ့ အနုပညာလက်ရာတစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ပြသခြင်းဖြစ်ပြီး လာရောက်လည်ပတ်သူတွေရဲ့ ကြိုဆိုမှုနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
ပါဝင်သူတွေက အာရှူရာရဲ့ သတင်းစကားကို ဖြန့်ဝေဖို့၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ဆွေးနွေးမှုကို အားကောင်းစေဖို့နဲ့ တရားမျှတမှု၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလို တန်ဖိုးတွေကို မြှင့်တင်ဖို့အတွက် အနုပညာရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို အလေးပေးပြောကြားခြင်းဖြင့် နိဂုံးချုပ်ခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment