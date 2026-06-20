  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ချိုးဖောက်ခြင်း၏ အကျိုးဆက်များအတွက် အမေရိကန် တာဝန်ရှိ / အီရတ်က်ကျီ ၏ အစ်ဟာက်ဒါရ် နှင့် ဆွေးနွေးမှု

၂၀ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၁၅:၅၄
News ID: 1829531
နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ချိုးဖောက်ခြင်း၏ အကျိုးဆက်များအတွက် အမေရိကန် တာဝန်ရှိ / အီရတ်က်ကျီ ၏ အစ်ဟာက်ဒါရ် နှင့် ဆွေးနွေးမှု

အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ချိုးဖောက်မှုတိုင်းအတွက် အမေရိကန်က အပြည့်အဝ တာဝန်ယူမည်ဟု ပါကစ္စတန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အစ်ဟာက်ဒါရ် ကို သတိပေးခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ သည် ပါကစ္စတန်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုဟမ္မဒ် အစ်ဟာက်ဒါရ် နှင့် ဖုန်းဖြင့် စကားပြောခဲ့ပြီး စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ အကောင် အထည်ဖော်မှုနှင့် လက်ရှိသံတမန်ရေးတိုးတက်မှုများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။

ဤအခါသမယတွင် ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က သံတမန်ရေးဆွေးနွေးပွဲများ၊ တင်းမာမှုများ လျှော့ချရေး နှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ရရှိရန် ပါကစ္စတန်၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၊ အကြံပြုချက်များနှင့် အပြု သဘော ဆောင်သော သံတမန်ရေးအခန်းကဏ္ဍကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အမေရိကန်သည် အထူးသဖြင့် လက်ဘနွန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးတွင် မိမိ ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို အပြည့်အဝ ထမ်းဆောင်ရန် ကတိကဝတ်ပြုထားကြောင်း အလေးပေး ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။ နားလည်မှုစာချွန်လွှာတွင် ပါရှိသော ကတိကဝတ်များကို ချိုးဖောက်ခြင်း၏ အကျိုးဆက်များနှင့် ၎င်း၏အကျိုးဆက်အားလုံးအတွက် အမေရိကန်က တာဝန်ရှိမည်ဟု ၎င်းက သတိပေးခဲ့ပါတယ်။

လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော သံတမန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကြိုဆိုသည့်အနေဖြင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုဟမ္မဒ် အစ်ဟာက်ဒါရ် က ဆွေးနွေးပွဲများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် အပြုသဘောဆောင်ပြီး ရေရှည် တည်တံ့သော ရလဒ်များ ရရှိရန် ပါကစ္စတန်၏ ထောက်ခံမှုကို ထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်၏ နောက်တစ်ဆင့် အောင်မြင်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ်။

ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးသည် ဆွေးနွေးပွဲများအတွင်း နှစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်အချို့ကိုလည်း ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီး အပြန်အလှန် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများနှင့် ဆက်သွယ်မှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် သဘော တူညီခဲ့ကြ ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha