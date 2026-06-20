ဆော်ဒီအာရေဗျအရှေ့ပိုင်းတွင် ကန့်သတ်မှုများ တင်းကျပ်လာ / ရှီအဟ် များနှင့် အတိုက်အခံများအပေါ် လုံခြုံ ရေး ဖိအား တိုးလာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဒေသတွင်း တင်းမာမှုများ မြင့်တက်လာမှုကြောင့် ဆော်ဒီအာရေဗျသည် လုံခြုံရေးနှင့် မီဒီယာထိန်းချုပ်မှုများကို တိုးချဲ့လာပါတယ်။ နိုင်ငံ၏ မီဒီယာထိန်းချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းသည် ကွန်တင့်ထုတ်လုပ်သူများ ဒါဇင်များစွာကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပြီး အလုပ်လက်မဲ့မှုကဲ့သို့သော လူမှုရေးပြဿနာများအကြောင်း ပို့စ်များ တင်ခဲ့ကြောင်းကြောင့် ထိုရေးသားချက်များကို ဖျက်ပစ်ရန် ဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ဆော်ဒီအစိုးရသည် လူမှုကွန်ယက်ကုမ္ပဏီများထံ အတိုက်အခံများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများ စုစုပေါင်း ၁၄၀ ခန့်၏ အကောင့်များကို ပိတ်ပင်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး Meta၊ X နှင့် Snapchat ကဲ့သို့သော ပလက်ဖောင်းအချို့က အဆိုပါ တောင်းဆိုချက်များ၏ အစိတ်အပိုင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။
အရှေ့ပိုင်းဒေသတွင်လည်း ဤလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ရှီအဟ် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ် လုံခြုံရေး ဖိအားများ ပိုမိုတိုးလာခဲ့ပါတယ်။ အစီရင်ခံချက်များအရ ကတီဖ် နှင့် အဟ်ဆာဒေသများတွင် ရှီအဟ် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ၈ ဦး ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး လှုပ်ရှားသူများကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးခြင်း၊ ခရီးသွားခွင့် တားမြစ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးရေးစခန်းများ တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ကန့်သတ်ခြင်းတို့လည်း ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် ရှီအဟ် ဘာသာရေး မီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဝက်ဘ်ဆိုက် အချို့ကိုလည်း ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် ဆော်ဒီအာဏာပိုင်များသည် ကတီဖ်ဒေသတွင် မုဟရမ် အခမ်းအနားများ ကျင်းပရာတွင် တင်းကျပ်သော ကန့်သတ်ချက်များ ချမှတ်ထားပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အခမ်းအနားကျင်းပချိန်နှင့် ပါဝင်နိုင်သည့် လူဦးရေကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ အများပြည်သူအသုံးပြုသည့် နေရာများကို အသုံးမပြုနိုင်စေရန် တားမြစ်ခြင်း၊ အခြားပြည်နယ်များမှ တရားဟောဆရာများနောင်ဟာဖတ်သူ များ နှင့် တက်ရောက်သူ များ ဝင်ရောက်ခြင်းကို တားမြစ်ခြင်းနှင့် လမ်းများပေါ်တွင် ဘာသာရေးအလံများနှင့် သင်္ကေတများ တပ်ဆင်ခြင်း ကိုလည်း မခွင့်ပြုခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒေသခံလှုပ်ရှားသူများက စစ်ဆေးရေးစခန်းများ တိုးလာခြင်းနှင့် ကန့်သတ်မှုအသစ်များကြောင့် ထိုဒေသ၏ အခြေအနေသည် လုံခြုံရေးတင်းကျပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ပြောင်းလဲသွားကြောင်း ပြောဆိုကြပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများက ယင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို အထူးသဖြင့် ဆော်ဒီအာရေဗျရှိ ရှီအဟ် အသိုင်း အဝိုင်းနှင့် နိုင်ငံသားလူမှုအဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ဖိအားတိုးမြှင့်ရန် ဒေသတွင်းတင်းမာမှုများကို အသုံးချ နေခြင်းဟု သတ်မှတ်ကြပြီး လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို ပိုမိုဖိနှိပ်နေခြင်း၏ လက္ခဏာအဖြစ် ဝေဖန် ထား ကြပါ တယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment