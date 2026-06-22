ကာတာ နိုင်ငံ တွင် LNG စက်ရုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား ၊ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားများအပါအဝင် လူ ၁၃ ဦးသေဆုံး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Sahar News၏ အစီရင်ခံစာအရ ကာတာစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက ပေါက်ကွဲမှုတွင် လူ ၁၃ ဦးသေဆုံးပြီး ၆၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကြေညာချက်အရ စက်ရုံ၏ ပို့ကုန် စွမ်းရည်ကို ထိခိုက်မှုမရှိသလို ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်း ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်စုံတစ်ရာ မရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
ကာတာစွမ်းအင်ဝန်ကြီး စအ်ဒ် ရှရီဒဟ် အလ်ကအ်ဘီ က သတင်းထောက်များနှင့် စကားပြောဆိုစဉ် ယနေ့တွင် ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမည်ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယနှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား ၁၃ ဦး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လူ ၆၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိပြီး ကုသမှုခံယူနေရကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment