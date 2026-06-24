သိမ်းပိုက်ထားသော ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေများမှ ဇီယွန်ဝါဒီများ ထွက်ခွာရန် စဉ်းစားလာပြီး ပြောင်းပြန် ရွှေ့ပြောင်း မှု မြင့်တက်လာနေ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ ဇီယွန်ဝါဒီ သုတေသနဌာနတစ်ခု၏ အစီရင်ခံစာတွင် သိမ်းပိုက်ထားသော ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေများမှ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုများ မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် ဤဒေသများသို့ ပြန်လာမှုနှုန်း လျော့ကျလာခြင်းအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ ဇီယွန်ဝါဒီ သုတေသနဌာန "Taub" မှ ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာတွင် သိမ်းပိုက်ထားသော ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေများမှ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုများ မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် ဤဒေသများ၏ ဆွဲဆောင်မှု လျော့ကျလာခြင်းကို ညွှန်ပြသည့် စိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းသော ကိန်းဂဏန်းများကို တင်ပြထားပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှစ၍ သိမ်းပိုက်ထားသော ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေများတွင် မွေးဖွားသော ဇီယွန်ဝါဒီများအကြား ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုနှုန်းသည် အဆက်မပြတ် မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့် သုံးနှစ်အတွင်း ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုနှုန်းသည် ပြီးခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်၏ မှတ်တမ်းတင်ထားသော ကိန်းဂဏန်းများအားလုံးကို ကျော်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။
၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် သိမ်းပိုက်ခံထားရသော ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေများသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုနှုန်းသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထားပြီး ပြောင်းပြန်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူ ဤဒေသများသည် အခြေချနေထိုင်သူ အသစ်များ အတွက် ဆွဲဆောင်မှုလည်း ဆုံးရှုံးနေကြောင်းကို ထင်ဟပ်စေပါတယ်။
အချက်အလက်များအရ ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရသည် သိမ်းပိုက်ခံထားရသော နယ်မြေများမှ ထွက်ခွာသူ အရေအတွက် သည် ၎င်းတို့ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသူအရေအတွက်ထက် ကျော်လွန်သွားသည့် အခြေအနေကို နှစ်နှစ်ဆက်တိုက် ရင်ဆိုင်နေရပြီး ယင်း၏ရလဒ်အနေဖြင့် ပြောင်းပြန်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုလမ်းကြောင်းသည် ပိုမိုအားကောင်း လာနေပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော စစ်ပွဲများ၊ ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ အလုပ် အကိုင်အခွင့် အလမ်းများ လျော့နည်းလာခြင်း၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု မြင့်တက်လာခြင်း၊ အထီးကျန်ဆန်ခြင်းနှင့် လူမှုရေး ကွာဟချက် တိုးပွားလာခြင်းတို့သည် ဤအခြေအနေအတွက် အဓိကအကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment