အီရန်၏ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များသည် ဆွေးနွေးပွဲ၏ အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ကြောင်း ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ် ပြော ကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှာဘတ်ဇ် ရှာရစ်ဖ်က အီရန်နှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအကြား ရရှိခဲ့သော နားလည်မှုသဘောတူညီချက်တွင် အီရန်၏ ပဲ့ထိန်း ဒုံးကျည် အစီအစဉ် အကြောင်း မဖော်ပြထားကြောင်း နှင့် ဤပြဿနာသည် ဆွေးနွေးပွဲ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အချက်အလက်အချို့ကို ပျက်ပြယ်စေခြင်းဖြင့် လူထုကြားတွင် အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများ ဖန်တီးလိုကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သော်လည်း သဘောတူညီချက်သည် လုံးဝရှင်းလင်းပြီး အီရန်၏ ဒုံးကျည်စွမ်းရည်များအပေါ် ကန့်သတ်ချက် သို့မဟုတ် ပိတ်ပင်မှု မပါဝင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်သည် ဤအခွင့်အရေးကို ဆုံးရှုံးနေချိန်တွင် နိုင်ငံအချို့အတွက် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိခြင်းသည် နှစ်ထပ်နှင့် မတရားသော စံနှုန်းတစ်ခု ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု ရှာဗါဇ်ရှရစ်ဖ် က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးအတွက် အချက်အလက်များကို မှန်ကန်သော ရှုထောင့်မှ တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှာဗါဇ်ရှရစ်ဖ် က အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment