  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ဘာရိန်း နှင့် ယီမင်နိုင်ငံမှ ပညာရှင်များ ပါဝင်တက်ရောက်

“နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်၏ မဟာဗျူဟာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်” အစည်းအဝေးမှ အစီရင်ခံစာ၊

အစ္စလာမ် ကမ္ဘာ ထက်ကျော်လွန်သော ကြီးကျယ်သောဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည့် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်၏ ဈာပနအခမ်းအနား
၃၀ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၃:၃၅
News ID: 1833789
“နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်၏ မဟာဗျူဟာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်” အစည်းအဝေးမှ အစီရင်ခံစာ၊

အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်၏ ရုပ်ကလာပ်ကို သင်္ဂြိုဟ်မည့် သမိုင်းဝင်အခမ်းအနားမတိုင်မီ ယီမင်နှင့် ဘာရိန်းနိုင်ငံမှ ထင်ရှားသော လေ့လာသုံးသပ်သူနှစ်ဦး တက်ရောက်သည့် “အစ္စလာမ့်အသိုက်အဝန်း၏ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်၏ မဟာဗျူဟာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အထူးဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို ကျင်းပခဲ့ ပါတယ်။ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင် (ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ) ၏ အတွေးအခေါ်၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍနှင့် ဒေသတွင်း သက်ရောက်မှုများကို ဆန်းစစ်သည့် ဤဆွေးနွေးပွဲတွင်၊ ယီမင်နှင့် ဘာရိန်းကဲ့သို့သော နိုင်ငံများတွင် ရှဟီးဒ် ၏ ဝါဒဖြန့်ကျက်မှုအပေါ် စိုးရိမ်နေကြသည့် အစွန်းရောက်အုပ်စုများနှင့် လက်ကိုင်တုတ်အစိုးရများ၏ အကြောင်းရင်းကို ပညာရှင်များက သုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အစ္စလာမ့်တော်လှန်ရေး၏ ကြီးမြတ်သော ရဲဘော်နှင့် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကို သင်္ဂြိုဟ်မည့် သမိုင်းဝင် အခမ်းအနားမတိုင်မီတွင်၊ ယီမင်နိုင်ငံမှ ပညာရှင်နှင့် သုတေသီ ဒေါက်တာ အေဆာမ်မိုလ်အေမါဒ် နှင့် ဘာရိန်းနိုင်ငံမှ နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ဒေါက်တာ ရာရှစ်ဒ်ဒိုရ်ရာရှစ်ဒ် တို့ တက်ရောက် မိန့်ခွန်း ပြောကြား သည့် “အစ္စလာမ့်အသိုက်အဝန်း၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်၏ မဟာဗျူဟာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်” အထူးဆွေးနွေးပွဲကို အဗ်နာသတင်းဌာန၏ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha