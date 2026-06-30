“နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်၏ မဟာဗျူဟာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်” အစည်းအဝေးမှ အစီရင်ခံစာ၊

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အစ္စလာမ့်တော်လှန်ရေး၏ ကြီးမြတ်သော ရဲဘော်နှင့် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကို သင်္ဂြိုဟ်မည့် သမိုင်းဝင် အခမ်းအနားမတိုင်မီတွင်၊ ယီမင်နိုင်ငံမှ ပညာရှင်နှင့် သုတေသီ ဒေါက်တာ အေဆာမ်မိုလ်အေမါဒ် နှင့် ဘာရိန်းနိုင်ငံမှ နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ဒေါက်တာ ရာရှစ်ဒ်ဒိုရ်ရာရှစ်ဒ် တို့ တက်ရောက် မိန့်ခွန်း ပြောကြား သည့် “အစ္စလာမ့်အသိုက်အဝန်း၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်၏ မဟာဗျူဟာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်” အထူးဆွေးနွေးပွဲကို အဗ်နာသတင်းဌာန၏ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
Your Comment