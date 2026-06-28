ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြားသည် အီရန်၏ လက်ထဲတွင်ရှိ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်-အမေရိကန် စာချွန်လွှာ၏ အပိုဒ် ၂ နှင့် ၅ အရ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို စီမံခန့်ခွဲရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု ဆိုထားပါတယ်။ ရက်အတော်ကြာအောင် အမေရိကန်နှင့် အိုမန်တို့သည် ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြားမှတစ်ဆင့် အီရန်၏လမ်းကြောင်းမှလွဲ၍ အခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုကို တိုးချဲ့ရန် ကြိုးစားနေကြ ပါတယ်။ တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ရေတပ်က တစ်ခုတည်းသော ဘေးကင်းသောလမ်းကြောင်းမှာ အီရန် လမ်းကြောင်း ဖြစ်သည်ဟု သတိပေးခဲ့ပြီး ပါရှန်း ပင်လယ်ကွေ့ ရေလမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုအာဏာပိုင်ကလည်း ဤသတိ ပေးချက် ကို မလိုက်နာခြင်း၏ အကျိုးဆက်များကို ပါတီအမျိုးမျိုးအား သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ဤသတိပေးချက်များအပြီးတွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သော သင်္ဘောများကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီး အမေရိကန်သည် အီရန် တောင်ပိုင်း ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ တုံ့ပြန်မှုကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
ယခုအခါ Bloomberg ၏ အကြီးတန်းလေ့လာသုံးသပ်သူ Javier Blass က အီရန်၏စီမံခန့်ခွဲမှုမှလွဲ၍ အခြား အစီအစဉ်များ ဖန်တီးရန် ကြိုးပမ်းမှုတိုင်းသည် အခြေအနေကို ရှုပ်ထွေးစေပြီး ရေလက်ကြား ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ခြင်းကို နှောင့်နှေးစေမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment