ဗြိတိန်နိုင်ငံသည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတွင် ခြိမ်းခြောက်မှုအဆင့်ကို မြှင့်တင်လိုက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA ၏ အဆိုအရ ဗဟိုဌာနသည် စနေနေ့တွင် ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး "ကုန်သွယ် ရေးသင်္ဘောများကို တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားရှိ ရေကြောင်းလုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုအဆင့်ကို "အရေးကြီး" အဆင့်သို့ မြှင့်တင်လိုက်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပူးတွဲရေကြောင်းထောက်လှမ်းရေးစင်တာမှ ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တစ်ခုအရ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား၏ တောင်ဘက်လမ်းကြောင်းကို ဝင်ထွက်သင်္ဘောများ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်စေရန် တိုးချဲ့ ထားပြီး သတ်မှတ်ထားသော လမ်းကြောင်းများစွာကို ယခုအချိန်အထိ ဘေးကင်းစွာ အသုံးပြု ထားပြီး ဖြစ်ပါ တယ်။
ယူကေ၏ ကုန်သည်ရေကြောင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းမှ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတွင် ရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းကို အမျိုးအမည်မသိ ဒုံးကျည်တစ်စင်းဖြင့် ထိမှန်ခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာတစ်စောင် ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် နာရီပိုင်းအကြာတွင် သတိပေးချက် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သင်္ဘောပျက်စီးသွားသော်လည်း သင်္ဘောသားအားလုံး ဘေးကင်းလုံခြုံကြောင်းသိရပါတယ်။
ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားသည် ကမ္ဘာ့အရေးအကြီးဆုံး ရေနံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီက တိုက်ခိုက်မှုများမတိုင်မီက ကမ္ဘာ့ရေနံ၏ ငါးပုံတစ်ပုံခန့်သည် ရေလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားလာရန် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာရေကြောင်းအဖွဲ့အစည်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့အစည်း (IMO) သည် ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ အထိ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ရေပြင်များတွင် အတည်ပြုထားသော ဖြစ်ရပ် ၄၆ ခုကို မှတ်တမ်း တင်ထား ပြီး အနည်းဆုံး ရေတပ်သား ၁၄ ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်း ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောများအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်နှင့် သင်္ဘောများကို ကာကွယ် ရန် ယခင်က တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment