ကြံ့ကြံ့ခံခုခံတွန်းလှန်မှုက ကမ္ဘာကြီးကို အံ့အားသင့်စေခဲ့ပြီး ဇွဲလုံ့လက ဖိနှိပ်မှုကို အနိုင်ယူလိမ့်မယ်ဖြစ်ကြောင်း H.I ရှိက်ခ် နအီးမ် ကာစင်မ်ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ဘေရွတ်မြို့တောင်ပိုင်း ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက် ဒါဟီယာတွင် ပြောကြား ရာ၌ H.I ရှိက်ခ် နအီးမ် ကာစင်မ် က စိတ်ရှည်သည်းခံမှုသည် ခုခံတွန်းလှန်သူများက သတိရှိရှိ ရွေးချယ်ခဲ့သော လမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီး ဤလမ်းကြောင်းသည် ရုန်းကန်မှု၊ ဇွဲလုံ့လနှင့် နောက်ဆုံးတွင် အောင်မြင်မှု၏ အဓိက အုတ်မြစ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စလာမ်မစ်ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံတွန်းလှန်မှုသည် မိမိ ၏ ဇွဲလုံ့လနှင့် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုများဖြင့် ကမ္ဘာကြီးကို အံ့အား သင့်စေခဲ့ကြောင်း H.I ရှိက်ခ် နအီးမ် ကာစင်မ် က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံတွန်းလှန်မှု၏ စိတ်ရှည်သည်းခံမှုသည် အနာဂတ်၏ ဦးတည်ရာကို ဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ညီမျှခြင်းအသစ်များကို ထူထောင်ကာ ဖိနှိပ်မှုနှင့် ဖိနှိပ်မှုအင်အားစုများကို အနိုင်ယူမည်ဟု ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဟစ်ဇ်ဘိုလာအဖွဲ့၏ အကြီးအကဲက အာရှူရာ၏ သတင်းစကားကို စိတ်ရှည်သည်းခံမှု၊ ဇွဲလုံ့လနှင့် အမှန်တရားအတွက် တည်ကြည်မှုတို့၏ သင်္ကေတအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံတွန်းလှန်မှုလမ်းကြောင်းသည် ဂုဏ်သိက္ခာ၊ လွတ်လပ်မှုနှင့် အောင်မြင်မှု၏ အာမခံချက်ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment