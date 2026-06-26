ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကန်အာနီ က အစ္စရေးကို သတိပေး၊ လက်ဘနွန်တစ်နိုင်ငံလုံးက ထွက်ပေးရမည်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အီစ္စမာအီ ကန်အာနီ အစ္စရေးသည် လက်ဘနွန်တစ်နိုင်ငံ လုံးမှ ဆုတ်ခွာ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤမြေသည် သိမ်းပိုက်ထားသော တပ်ဖွဲ့များအတွက် ခိုလှုံရာ မဟုတ်ဘဲ ခိုင်မာမှုနှင့် ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံမှု၏ သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သတိပေး ပြောကြားခဲ့ ပါ တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ၏ သတင်းစကားများထဲမှ တစ်ခုတွင် အစ္စရေးအား မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် အာရှူရာစိတ်ဓာတ်နှင့် ဟိုစိုင်းန်နီ ယုံကြည်ချက်ဖြင့် ခိုင်မာစွာရပ်တည်ပြီး အစ္စရေးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသူများသည် "နေ့တိုင်းသည် အာရှူရာဖြစ်ပြီး မြေတိုင်းသည် ကာဘာလာဖြစ်သည်" ဟူသော ထာဝရယုံကြည်ချက်တွင် ခိုင်မာ နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လက်ဘနွန်သည် ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံမှုနှင့် မြေဖြစ်သောကြောင့် လွတ်လပ်ရေး၏ အစ္စရေးသည် လက်ဘနွန် တစ်နိုင်ငံ လုံးမှ ဆုတ်ခွာရမည်ဖြစ်ကြောင်း အစ္စရေးသည် ယနေ့တွင် မိမိ ၏ဆန္ဒအလျောက် ဆုတ်ခွာခြင်းမပြုပါက မနက်ဖြန်တွင် ရှုံးနိမ့်မှုနှင့် အရှက်ရမှုဖြင့် ထွက်ပြေးရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အီစ္စမာအီ ကန်အာနီ က အစ္စရေးအနေဖြင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ် အဖြစ်အပျက်များနှင့် ဘင့်ဂျီဘီးလ်တွင် အာဇာနည် H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် ၏ သမိုင်းဝင်ဆန္ဒကို မမေ့သင့်ကြောင်း ထိုကတိသည် ယနေ့တိုင် အသက်ဝင်နေဆဲဖြစ်ပြီး အလားတူအခြေအနေသည် ထပ်မံဖြစ်ပွားမည်မှာ သေချာပါကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment