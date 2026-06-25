အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ချိုးဖောက်မှုများအတွက် ဟစ်ဇ်ဘိုလာက အစ္စရေးကို သတိပေး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ဒိုဟာမြို့ရှိ ကဖရ်ရမာန် ဒေသရှိ ၎င်းတို့၏ အိမ်များနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို စစ်ဆေးရန် သွားရောက်သော လက်ဘနွန်နိုင်ငံသားများကို အစ္စရေးစစ်တပ်က ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပစ်မှတ် ထားခဲ့ ကြောင်း လက်ဘနွန်နိုင်ငံက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးစစ်တပ်သည် ၎င်းတို့၏ သိမ်းပိုက်ထားသော တပ်ဖွဲ့များအတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ပြောဆိုခြင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုကို မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်ဟု ဟစ်ဇ်ဘိုလာက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကြေညာချက်အရ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေ ၄:၃၀ နာရီတွင် အစ္စရေးဒရုန်းတစ်စင်းမှ ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုပုံစံဖြင့် တိုက်ခိုက် မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တိုက်ရိုက်ပစ်မှတ်ထားခံရသော လက်ဘနွန်နိုင်ငံသားနှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေး၏ လုပ်ရပ်သည် လက်ဘနွန်နိုင်ငံမှ ယခုအချိန်အထိ လိုက်နာခဲ့သော အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဟစ်ဇ်ဘိုလာက ထပ်မံအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လက်ဘနွန်အစ္စလာမ်မစ်ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံရေးတပ်ဖွဲ့က အစ္စရေး၏ ကျူးကျော်မှုနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ချိုးဖောက်မှုများကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီး ဤဖြစ်ရပ်အားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်နေပြီး မှတ်တမ်းတင် နေကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment