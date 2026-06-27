လက်ရှိ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ အထူးဖိတ်ကြားချက်ဖြင့် အလာမဟ် ဆယက်ဒ် ဂျဝါဒ် နကဝီ ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ ဈာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရေ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အစ္စလာမ်လောကတွင် ထင်ရှားသော အတွေးအခေါ်ပညာရှင်နှင့် ဆရာကြီးတစ်ဦးဖြစ်သူ အလာမဟ် ဆယက်ဒ် ဂျဝါဒ် နကဝီ သည် အီရန်နိုင်ငံတော်၏ အထူးဖိတ်ကြားချက်ကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီးနောက် ယခုခရီးစဉ်ကို အတည်ပြုလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဖော်ပြပါ ဓာတ်ပုံတွင် ဆရာကြီးသည် တာဝန်ရှိသူများထံမှ တရားဝင်ဖိတ်ကြားလွှာကို လက်ခံရယူနေသည့် အခိုက်အတန့်ကို တွေ့မြင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ အလာမဟ် ဆယက်ဒ် ဂျဝါဒ် နကဝီ သည် အစ္စလာမ့် တော်လှန်ရေး နှင့် ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ နက်နဲသော အယူအဆများကို ဟောပြောပို့ချသူဖြစ်သည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ အီရန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်အဆင့် ဈာပနအခမ်းအနားသို့ ဖိတ်ကြားခံရခြင်းမှာ ၎င်း၏ သြဇာတိက္ကမနှင့် အစ္စလာမ့်ညီညွတ်ရေးအတွက် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ရှိနေခြင်းကို ဖော်ပြနေပါတယ်။
အဆိုပါ ဈာပနအခမ်းအနားသို့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ တက် ရောက် ကြမည်ဖြစ်ပြီး အလာမဟ် ဆယက်ဒ် ဂျဝါဒ် နကဝီ သည် အီရန်ပြည်သူများနှင့်အတူ ဝမ်းနည်း ကြောင်း သဝဏ် လွှာပါးရန် နှင့် ဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်ရန်အတွက် ပါဝင်တက်ရောက်မည် ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment