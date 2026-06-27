  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. မရ္ဂ်ာေအ သက္ၠလီးဒ္ မ်ား ၏ သတင္း

လက်ရှိ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ အထူးဖိတ်ကြားချက်ဖြင့် အလာမဟ် ဆယက်ဒ် ဂျဝါဒ် နကဝီ ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ ဈာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရေ

၂၇ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၈
News ID: 1832354
လက်ရှိ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ အထူးဖိတ်ကြားချက်ဖြင့် အလာမဟ် ဆယက်ဒ် ဂျဝါဒ် နကဝီ ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ ဈာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရေ

ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ၏ အကျော်အမော် အာလင်မ်ကြီးများ မှ တစ်ပါးဖြစ်သည့် အလာမဟ် ဆယက်ဒ် ဂျဝါဒ် နကဝီ သည် လက်ရှိ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ ထံမှ သီးသန့်ဖိတ်ကြားချက်အရ၊ ရှဟီးဒ် ဖြစ်သွားသည့် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ၏ ဈာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် အီရန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အစ္စလာမ်လောကတွင် ထင်ရှားသော အတွေးအခေါ်ပညာရှင်နှင့် ဆရာကြီးတစ်ဦးဖြစ်သူ အလာမဟ် ဆယက်ဒ် ဂျဝါဒ် နကဝီ သည် အီရန်နိုင်ငံတော်၏ အထူးဖိတ်ကြားချက်ကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီးနောက် ယခုခရီးစဉ်ကို အတည်ပြုလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

ဖော်ပြပါ ဓာတ်ပုံတွင် ဆရာကြီးသည် တာဝန်ရှိသူများထံမှ တရားဝင်ဖိတ်ကြားလွှာကို လက်ခံရယူနေသည့် အခိုက်အတန့်ကို တွေ့မြင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ အလာမဟ် ဆယက်ဒ် ဂျဝါဒ် နကဝီ သည် အစ္စလာမ့် တော်လှန်ရေး နှင့် ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ နက်နဲသော အယူအဆများကို ဟောပြောပို့ချသူဖြစ်သည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ အီရန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်အဆင့် ဈာပနအခမ်းအနားသို့ ဖိတ်ကြားခံရခြင်းမှာ ၎င်း၏ သြဇာတိက္ကမနှင့် အစ္စလာမ့်ညီညွတ်ရေးအတွက် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ရှိနေခြင်းကို ဖော်ပြနေပါတယ်။

အဆိုပါ ဈာပနအခမ်းအနားသို့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ တက် ရောက် ကြမည်ဖြစ်ပြီး အလာမဟ် ဆယက်ဒ် ဂျဝါဒ် နကဝီ သည် အီရန်ပြည်သူများနှင့်အတူ ဝမ်းနည်း ကြောင်း သဝဏ် လွှာပါးရန် နှင့် ဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်ရန်အတွက် ပါဝင်တက်ရောက်မည် ဖြစ်ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha