အီရန်၏အောင်ပွဲသည် ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံရေးအဖွဲ့တစ်ခုလုံး၏အောင်ပွဲဖြစ်ကြောင်း ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ်မလစ်က် အလ်ဟူစီ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ယီမင်နိုင်ငံ အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် လှုပ်ရှားမှု၏ အကြီးအကဲ ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ်မလစ်က် အလ်ဟူစီ က မိမိ ၏မိန့်ခွန်းတွင် မွတ်စလင်မ် နိုင်ငံသည် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးကဲ့သို့သော "သစ္စာမဲ့သူ များ၏ ခေါင်းဆောင်များ" ကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် ယုံကြည်မှု၊ ကုရ်အာန်၏ အလင်းရောင်နှင့် အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏လမ်းစဉ်မှ ခွန်အားရရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများနှင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအပေါ် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ ရာဇဝတ်မှုများသည် ၎င်းတို့နှစ်ခုစလုံး သည် လူသားမျိုးနွယ်အတွက် လုံးဝမကောင်းဆိုးဝါးဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနေပြီး ၎င်းတို့ကို ဖယ်ရှားရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ ၎င်းတို့ကို တွန်းလှန်ရန်သာဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ်မလစ်က် အလ်ဟူစီ က ယီမင်နိုင်ငံသည် လွတ်လပ်မှု၊ ကုရ်အာန်၏မူများနှင့် အထူးသဖြင့် ပါလက်စတိုင်းပြဿနာအပေါ် မိမိ ၏ရပ်တည်ချက်တွင် ခိုင်မာစွာရပ်တည်သွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာ ခုခံရေးအဖွဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုပါပဲ
အန်ဆွာရိုလ္လာဟ်အဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲ က မွတ်စလင်မ် အွမ်မဟ် ရဲ့ရန်သူတွေကို အောင်ပွဲကြီးဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံကို ဂုဏ်ပြုကြောင်း ဒါဟာ ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံရေးအဖွဲ့တစ်ခုလုံးအတွက် အဓိကနဲ့ အရေးကြီးတဲ့အောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယီမင်နိုင်ငံဟာ မဟာမိတ်တွေနဲ့ အဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်နေပြီး ဂါဇာအပါအဝင် မည်သည့် ကျူးကျော်မှု အသစ်ကိုမှ ရင်ဆိုင်ဖို့ ဘယ်တော့မှ နောက်မဆုတ်ဘူးလို့ သူက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆိုမာလီယာမှာ အစ္စရေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို စောင့်ကြည့်ခြင်း
ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ်မလစ်က် အလ်ဟူစီ က အန်ဆွာရိုလ္လာဟ်ဟာ ဆိုမာလီယာမှာ အစ္စရေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ အေဒင် ပင်လယ်ကွေ့ နဲ့ ဘာ့ဘ်အယ်လ်မန်ဒဘ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းမှုတွေကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့် နေတယ် လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပင်လယ်နီနဲ့ နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ အစ္စရေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဘုံရပ် တည်ချက် ယူကြဖို့ သူက မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါတယ်။
အယ်လ်ဟူသီက ဒီကိစ္စမှာ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်တော့မှ တိတ်ဆိတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောကြားခဲ့ပြီး လိုအပ်ရင် အစ္စရေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပစ်မှတ်ထားအရေးယူသွားမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးရဲ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဟာ ဆိုမာလီယာရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကို ချိုးဖောက်တာဖြစ်ပြီး ဒေသတစ်ခုလုံး အတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားပြီး ဆိုမာလီယာကို ထောက်ခံကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျကို ဆန့်ကျင်ရပ်တည်ခြင်း
ယီမင်နိုင်ငံသည် အမေရိကန်နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျတို့၏ ကျူးကျော်မှု၊ ဝိုင်းရံမှုနှင့် သိမ်းပိုက်မှုကို ဘယ်တော့မှ လက်မခံဘဲ လွတ်လပ်မှုနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာရရှိရန် တရားဝင်နည်းလမ်းအားလုံးကို အသုံးပြုသွားမည်ဟု အန်ဆွာရိုလ္လာဟ်အဖွဲ့၏ အကြီးအကဲက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယီမင်နိုင်ငံတွင် လူထုလှုပ်ရှားမှုနှင့် လူမျိုးစုများ ပါဝင်မှုကို ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ်မလစ်က် အလ်ဟူစီ က ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီး အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ပိုမိုခိုင်မာစေရန်နှင့် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment