အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ လေပိုင်နက်မှ အစ္စရေးလေယာဉ်များ ပျံသန်းမှုကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း အီရန်ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ခါသန်မိုလ်အန်ဗီယာ (ဆွ) ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ် က အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ လေပိုင်နက်မှ အီရန်သို့ အစ္စရေးစစ်လေယာဉ်များ ရွေ့လျားမှုကို အန္တရာယ်ရှိသော လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုနှင့် အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံအတွက် တိုက်ရိုက်ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
သောကြာနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကြေညာချက်တွင် တီဟီရန်က အစ္စရေးအစိုးရစစ်လေယာဉ်များ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့၏ လေပိုင်နက်တွင် ရှိနေခြင်းနှင့် အီရန်သို့ ၎င်းတို့၏ ပျံသန်းမှုများကို မိမိ ၏ အမျိုးသား လုံခြုံရေးအတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် အစ္စရေးကို ရပ်တန့်ရန်နှင့် ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို မထိန်းချုပ်နိုင်ပါက အီရန်သည် ၎င်းအပေါ် မည်သည့်ခြိမ်းခြောက်မှုကိုမျှ သည်းခံမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ထိုကဲ့သို့သော အန္တရာယ် ရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို တုံ့ပြန်ရန် တရားဝင်အခွင့်အရေးအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ထပ်လောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ခါသန်မိုလ်အန်ဗီယာ (ဆွ) ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ် က အီရန်သည် ၎င်း၏လုံခြုံရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာကို ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သော အစီအမံများကို လုပ်ဆောင်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment