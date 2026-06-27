ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းထိပ်၌ အာရှုရာနေ့ အထိမ်းအမှတ် လူ ၁,၅၀၀ စာ သီးစုံဒန်ပေါက်၊ ရေသန့်နှင့် အအေးများ အခမဲ့ဝေငှ ။ ။ Photos

========================================================================================
END / 251
အဗ်နာ ။ ။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းထိပ်၌ အာရှုရာနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တမန်တော်မြတ်မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ မြေးတော် အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ ရှဟာဒ်သ်ကို အောက်မေ့သတိရ၍ ကိုထွန်းထွန်းနှင့် ညီများ (ပန်းထိမ်လုင်ငန်း) မှ လှူဒါန်းသည့် လူ ၁,၅၀၀ စာ သီးစုံဒန်ပေါက်၊ ရေသန့်နှင့် အအေးများကို လူမျိုး၊ ဘာသာမရွေး အများပြည်သူများအား မေတ္တာစိတ်ဖြင့် အခမဲ့ဝေငှခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
========================================================================================
END / 251
Your Comment