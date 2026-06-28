အီရန်စစ်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားပါက ထရမ့်ကို တရားရုံးတင်မည်ဟု လွှတ်တော်အမတ် ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews ၏ အစီရင်ခံစာအရ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော နားလည်မှု စာချွန်လွှာရှိ နေသော် လည်း ဇွန်လ ၂၈ရက်နေ့ နံနက်တွင် တောင်ပိုင်းအီရန်ကို ကျူးကျော်ခြင်းအပါအဝင် အမေရိကန် စစ်တပ် ၏ အီရန် အပေါ် ဆက်လက်တိုက်ခိုက်မှုများကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်မှ ဒီမိုကရက် တစ်အမတ် Ro Canna က ဤတိုက်ခိုက်မှုများသည် ယခုအပတ်တွင် အတည်ပြုခဲ့သော "စစ်အင်အား အက်ဥပဒေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ချိုးဖောက်ခြင်း" ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သူက "ထရမ့်သည် ယခုစစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ရမည်၊ မဟုတ်ပါက ၎င်းကို ပြုလုပ်ရန် တရားရုံးသို့ ခေါ်ဆောင်သွား ရမည်" ဟု ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Al Jazeera ၏ အဆိုအရ စစ်အင်အားအက်ဥပဒေကို အင်္ဂါနေ့တွင် အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်တွင် ၅၀ မဲမှ ၄၈ မဲဖြင့် အတည်ပြုခဲ့ပြီး အလားတူဥပဒေကြမ်းကို ယခင်က အောက်လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဤဆုံးဖြတ်ချက်အရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သမ္မတသည် အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံနှင့် စစ်ရေးပဋိပက္ခမှ ဤနိုင်ငံ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကို ရုပ်သိမ်းရန် တာဝန်ရှိပြီး ကွန်ဂရက်က စစ်ကြေငြာခြင်း သို့မဟုတ် တိကျသောခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဤအခွင့်အာဏာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေးအပ်ပါကသာ အီရန်အပေါ် စစ်ရေးအင်အားကို ထပ်မံအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန်လ၂၈ရက်နေ့ ကြေညာချက်တွင် အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် မနက်ပိုင်းက အမေရိကန်၏ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများသည် ကုလသမဂ္ဂပဋိဉာဉ်စာတမ်း၏ အပိုဒ် ၂၊ အပိုဒ် ၄ ကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အစ္စလာမာဘတ် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ၏ ပထမအပိုဒ်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီး အမေရိကန်သည် မိမိ ၏ကတိကဝတ်များကို အနည်းငယ်မျှပင် တန်ဖိုး မထားဘဲ ကတိကဝတ်ချိုးဖောက်ခြင်းသည် ၎င်း၏သဘောသဘာဝ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။
နာရီပိုင်းအကြာတွင် အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်၏ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနက အမေရိကန်၏ ကျူးကျော်မှုကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် IRGC ၏ အဆုံးအဖြတ်ပေးသော ဒုံးကျည်နှင့် ဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးများကို ကြေညာခဲ့ပြီး အစ္စလာမာဘတ် နားလည်မှုစာချွန်လွှာအပေါ် အခြေခံ၍ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားရှိ လမ်းကြောင်းကို ထိန်းချုပ်ရန် အစီအစဉ်များသည် အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံနှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး "ယခုအချိန်မှစ၍ ချိုးဖောက်သော သင်္ဘောများကို ယခင်ကထက် ပိုမိုပြင်းထန်စွာ ကိုင်တွယ်မည်ဖြစ်ပြီး မနေ့ညနှင့် ယနေ့ညကဲ့သို့ အသေးစားပစ်မှတ်များကို ကျူးကျော်ခြင်းဖြစ်လျှင်ပင် မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်မဆို ရန်သူ၏ ကျူးကျော်မှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါက ပြင်းထန်သော တုံ့ပြန်မှုရှိမည်" ဟု သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment