အီရန်သည် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား နှုတ်ဆက်ရန် အပြည့်အဝအင်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မနိုင်ငံ ၏ ပထမဒုတိယသမ္မတ မိုဟမ္မဒ် ရေဇာ အာရေဖ် မှ မိမိ၏ X လူမှုကွန်ရက်အကောင့်တွင် "ရှီအဟ် သမိုင်းသည် မဒီနာမှတူ့စ်အထိ ထူးဆန်းပြီး ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သော ဈာပနများ အတွက် အမုန်းတရားများနှင့် ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏ကံကြမ္မာ နှင့် ကမ္ဘာ့လွတ်လပ်သူများ၏ ကံကြမ္မာမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အာဇာနည်အေမာမ် ၊ ချစ်လှစွာသော ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေ လာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ အတွက် ကမ္ဘာကဲ့သို့ ကြီးမားသော ဈာပနအခမ်းအနားကို ကျင်းပရန်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်အားကြီးမားသော အီရန်နှင့် အစ္စလာမ်အွန်မသ် သည် ဤသမိုင်းဝင် နှုတ်ဆက်ပွဲအတွက် အပြည့်အဝအင်အားဖြင့် ဆောင်ရွက် ကြမည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်ဟု ရေးသားထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment