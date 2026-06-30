  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အီရန်သည် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား နှုတ်ဆက်ရန် အပြည့်အဝအင်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်

၃၀ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၀
News ID: 1833796
အီရန်သည် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား နှုတ်ဆက်ရန် အပြည့်အဝအင်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်

ပထမဒုတိယသမ္မတက အင်အားကြီးမားသော အီရန် နှင့် အစ္စလာမ်အွန်မသ် သည် ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေ လာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ အား နှုတ်ဆက် ရန် အပြည့် အဝအင်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြမည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မနိုင်ငံ ၏ ပထမဒုတိယသမ္မတ မိုဟမ္မဒ် ရေဇာ အာ‌ရေဖ် မှ မိမိ၏ X လူမှုကွန်ရက်အကောင့်တွင် "ရှီအဟ် သမိုင်းသည် မဒီနာမှတူ့စ်အထိ ထူးဆန်းပြီး ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သော ဈာပနများ အတွက် အမုန်းတရားများနှင့် ပြည့်နှက်နေပါတယ်။  သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏ကံကြမ္မာ နှင့် ကမ္ဘာ့လွတ်လပ်သူများ၏ ကံကြမ္မာမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အာဇာနည်အေမာမ် ၊ ချစ်လှစွာသော ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေ လာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ အတွက် ကမ္ဘာကဲ့သို့ ကြီးမားသော ဈာပနအခမ်းအနားကို ကျင်းပရန်ဖြစ်ပါတယ်။  အင်အားကြီးမားသော အီရန်နှင့် အစ္စလာမ်အွန်မသ် သည် ဤသမိုင်းဝင် နှုတ်ဆက်ပွဲအတွက် အပြည့်အဝအင်အားဖြင့် ဆောင်ရွက် ကြမည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်ဟု ရေးသားထားပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha