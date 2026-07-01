အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်၏ မြင့်မြတ်သော ရုပ်ကလာပ်တော်အပေါ် ဂျနာဇဟ် နမာဇ် ကို တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် ၆ နာရီတွင် ဖတ်မည်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Fars သတင်းဌာန၏ သတင်းအရ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်( ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ) ၏ မြင့်မြတ်သော ရုပ်ကလာပ်တော်အား နှုတ်ဆက်အခမ်းအနား၊ ဂျနာဇဟ် နမာဇ် ဝတ်ပြုမှု နှင့် ဈာပနအခမ်းအနား ကျင်းပရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ် ဟဆန် ဟဆန်ဇာဒေဟ် က » ထကြစို့ « ရုပ်သံအစီအစဉ်တွင် နောက်ဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အာဇာနည်များ၏ မြင့်မြတ်သော ရုပ်ကလာပ်များအား နှုတ်ဆက်အခမ်းအနားကို ဇူလိုင် ၄ ရက်နှင့် ၅ ရက်နေ့များတွင် တီဟီရန် မြို့ ရှိ မိုဆွလာ ၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဈာပနအခမ်းအနားကို ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့ တနင်္လာနေ့တွင် ပြုလုပ်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့ နံနက် ၆ နာရီမှစ၍ တီဟီရန် မြို့ ရှိ မိုဆွလာ တံခါးများကို ပြည်သူများအတွက် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ နှုတ်ဆက်အခမ်းအနားကို ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီအထိ ဆက်လက်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ထို့နောက် ဈာပနအခမ်းအနားအတွက် လိုအပ်သော ပြင်ဆင်မှုများကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်၏ မြင့်မြတ်သော ရုပ်ကလာပ်တော်အား နှုတ်ဆက်အခမ်းအနား၊ ဂျနာဇဟ် နမာဇ် ဝတ်ပြုခြင်း နှင့် ဈာပနအခမ်းအနား ကျင်းပရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌက “မြင့်မြတ်သော ရုပ်ကလာပ်တော်အပေါ် ဂျနာဇဟ် နမာဇ် ဝတ်ပြုခြင်း ကို တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် ၆ နာရီတွင် ကျင်းပမည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် ဟဆန်ဇာဒေဟ် က အစိုးရဌာနများ၊ ဝန်ဆောင်မှုဌာနများနှင့် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များ အပြည့်အဝ အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပတ်အတွင်း တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် (IRGC)၊ ဗစီးဂျ် တပ်ဖွဲ့၊ စစ်တပ်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ မြို့တော်စည်ပင်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေးဌာနများ အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးက အဆိုပါ အခမ်းအနားကို ပိုမို ခမ်းနားထည်ဝါစွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် နေ့ညမပြတ် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ထို့အပြင် အခမ်းအနားကျင်းပရာတွင် ပြည်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ရည်ညွှန်း၍၊ စျာပန သို့ လာရောက်သူများကို သင့်လျော်စွာ ဧည့်ခံနိုင်ရေးအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းလုပ်ငန်းများ၏ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ကို ရရှိနိုင်သမျှ စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံးဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အခမ်းအနားကျင်းပရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌက တီဟီရန် မိုဆွလာ အနီး ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဧရိယာ ၁၀ မှ ၁၅ ဟက်တာအထိ ကျယ်ဝန်းသော စျာပန ဧည့်သည်မြို့ (၅) ခု တည်ဆောက်ထားမည်ဖြစ်ပြီး ထိုနေရာများတွင် သောက်သုံးရေ၊ အိမ်သာ၊ ဆေးဝါးကုသရေးဝန်ဆောင်မှု၊ နံနက်စာ၊ နေ့လယ်စာ၊ တည်းခိုနေရာ၊ ပစ္စည်း အပ်နှံထိန်းသိမ်းရေး စသည့် ဝန်ဆောင်မှု (၈) မျိုးကို စျာပန ဧည့်သည်များ အတွက် ပေးအပ်သွားမည်ဟု ပြော ကြား ခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက နောက်ဆုံးတွင် “အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်နှင့် လိုက်ဖက်ညီပြီး ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော အခမ်းအနားတစ်ရပ်ကို ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် စီစဉ်ပြင်ဆင်မှုအားလုံးကို ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်သည်” ဟု ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment