ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ အမည်နှင့် အတွေးအခေါ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ လူမျိုး ၏ မှတ်ဉာဏ်ထဲ တွင် အမြဲတည်ရှိနေမည် / အီရန်သမ္မတ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း က ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ၏ ဈာပနနှင့် မြှုပ်နှံခြင်းအခမ်းအနားမတိုင်မီ နိုင်ငံတော်ထံ ပေးပို့သော မိမိ ၏ သတင်းစကားတွင် ဤကြီးကျယ်သော မိုဂျာဟစ်ဒ် ၏ အမည်၊ အတွေးအခေါ်နှင့် ထူးချွန်ထက်မြက်သော အောင်မြင်မှုများသည် အီရန်နိုင်ငံ၏ သမိုင်းဝင်မှတ်ဉာဏ်နှင့် ကမ္ဘာ့လွတ်လပ်သောပြည်သူများ၏ ကိုယ်ကျင့် တရား တွင် အမြဲတည်ရှိနေမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း က အီရန်နိုင်ငံသည် သမိုင်းဝင် အဆင့်တစ်ခုကို ဖြတ်သန်းနေပြီး ပြည်သူများသည် မိမိ တို့၏ ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ အား ဂုဏ်ပြုရန် စုဝေးကြလိမ့်မည်ဟု မိမိ ၏ သတင်းစကားတွင် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဤကြီးကျယ်သော ခေါင်းဆောင်၏ အာဇာနည်အဖြစ် ကွယ်လွန်ခြင်းသည် နိုင်ငံ၊ မွတ်စလင်မ် ကမ္ဘာနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်များအား ဝမ်းနည်းစေခဲ့သော်လည်း အစ္စလာမ်စနစ်၏ အခြေခံအုတ်မြစ်သည် ပြည်သူ လူထု၏ ယုံကြည်မှု၊ စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုနှင့် ဇွဲလုံ့လတို့အပေါ် အခြေခံထားကြောင်းကိုလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြသခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း က အာဇာနည်အဖြစ် ကွယ်လွန်သွားသော တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင်၏ ရုန်းကန်မှုခရီးသည် မပြီးဆုံးသေးဘဲ သူ၏ အာဇာနည်အဖြစ် ကွယ်လွန်သွားခြင်းသည် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ ဇွဲလုံ့လနှင့် တိုးတက်မှုတို့၏ အခန်းသစ်တစ်ခု၏ အစပြုခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်၏ လုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် တောက်ပသောအနာဂတ်အတွက် အာမခံချက်မှာ အမျိုးသား စည်းလုံး ညီညွတ်မှု၊ ပြည်သူလူထု၏ အသိစိတ်ဖြင့် ရှိနေခြင်းနှင့် အာဏာရှင် အင်အားစုများ၏ ရှေ့မှောက်တွင် တည်ကြည် မှု တို့အပေါ်တွင် တည်ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံအတွင်းရှိ လူတန်းစား၊ လူမျိုး၊ ဘာသာနှင့် နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်အားလုံးမှ မည်သူမဆို အာဇာနည်အဖြစ် ကျဆုံးခဲ့သော တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်၏ ဈာပနနှင့် မြှုပ်နှံခြင်းတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ အမျိုး သားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် အစ္စလာမ်စနစ်၏ မြင့်မြတ်သော ရည်မှန်းချက်များအပေါ် သစ္စာစောင့်သိမှုကို ပြသရန် အီရန် သမ္မတ က မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း က ပြည်သူလူထု၏ ကျယ်ပြန့်သော ပါဝင်မှုသည် အကြမ်းဖက်မှု၊ အကြမ်း ဖက်မှု နှင့် ဖိနှိပ်မှုဆိုင်ရာ အယူဝါဒအပေါ် ပြင်းထန်သော တုံ့ပြန်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီး အီရန်နိုင်ငံသည် မိမိ ၏ လွတ်လပ်မှု၊ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို ကာကွယ်ရာတွင် စည်းလုံးညီညွတ်ပြီး ခိုင်မာကြောင်း ကမ္ဘာသို့ ရှင်းလင်းသော သတင်းစကားတစ်ခု ဖြစ်လာမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်ပြည်သူများသည် ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေသော်လည်း ဤသမိုင်းဝင် နှုတ်ဆက်ပွဲတွင် မျှော်လင့်ချက်နှင့် စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုဖြင့် သက်သေပြနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်သည် သူ့ဘဝ တစ်လျှောက်လုံး မြင့်မားစွာ ထိန်းသိမ်းထားရန် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သော အလံကို မြေပြင်ပေါ်သို့ ဘယ်တော့မှ မကျစေရ ဟု မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment