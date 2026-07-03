ဈာပနအခမ်းအနားနှင့်အတူ တီဟီရန်မြို့၏ ခရိုင် ၂၂ ခုတွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ကန့်သတ်ချက်များ အကောင် အထည်ဖော်မည်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
မြို့တော် တီဟီရန်စည်ပင် က နှုတ်ဆက်ပွဲနှင့် ဈာပနအခမ်းအနားများနှင့်အတူ မြို့တော်၏ နေရာအမျိုးမျိုးတွင် ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှု ကန့်သတ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်မည်ဟု ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှုကို စီမံခန့်ခွဲရန်၊ ဇေယာရသ် ပြုသူ များ၏ လှုပ်ရှားမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့် အခမ်းအနား၏ လုံခြုံရေးကို သေချာစေရန် ရည်ရွယ်သည့် ဤကန့်သတ်ချက်များသည် ရက်အနည်းငယ်က စတင်ခဲ့ပြီး အခမ်းအနားပြီးဆုံးသည်အထိ အချို့နေရာများတွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ဇေယာရသ် ပြုသူ ၏ ကားများအတွက် ကားရပ်နားရန်နေရာများကို မြို့တော်၏ နေရာအမျိုးမျိုးတွင် စီစဉ်ထားပြီး အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ယာဉ်တန်းများကိုလည်း အားကောင်းစေမည်ဖြစ်ပါတယ်။
မြို့တော် တီဟီရန် စည်ပင်၏ ကြေငြာချက်အရ ကန့်သတ်ချက်များ၏ အချိန်နှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု အတိုင်း အတာသည် နေရာအမျိုးမျိုးတွင် ကွဲပြားမည်ဖြစ်ပြီး ကွင်းအခြေအနေ၊ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုပမာဏနှင့် ယာဉ်ထိန်း ရဲ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲသွားနိုင်ခြေရှိပါတယ်။
အခမ်းအနားအတွင်း မြို့တွင်း မလိုအပ်ဘဲ ခရီးသွားလာခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့် အခြားလမ်းကြောင်းများနှင့် အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို အသုံးပြုရန် နိုင်ငံသားများအား တောင်းဆိုထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment