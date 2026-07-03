  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ အား နိုင်ငံခြား ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့များ မှ ဂါရဝပြုသည့် အခမ်း အနား ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထုတ်လွှင့်ပြသ

၃ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၁၂:၅၈
News ID: 1834738
ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ အား နိုင်ငံခြား ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့များ မှ ဂါရဝပြုသည့် အခမ်း အနား ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထုတ်လွှင့်ပြသ

ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ နိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပညာရှင်များ၊ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များနှင့် ဘာသာရေး ပုဂ္ဂိုလ်များ အဖွဲ့သည် ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ၏ ရုပ်ကလာပ်တော် အား ဂါရဝပြုခဲ့ကြပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ  (ရ.ဟ) အား ဂါရဝပြုသည့်အခမ်းအနားကို တီဟီရန်မြို့တော် ရှိ မိုဆွလာယေ အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) တွင် စတင်ခဲ့ ပါတယ်။

ဤအခမ်းအနားတွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ နိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပညာရှင်များ၊ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များနှင့် ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်များအဖွဲ့သည် အာဇာနည် တော်လှန်ရေး၏ အသက်ပေးခေါင်းဆောင်၏ ရုပ်ကလာပ်တော် သို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ဖါသေဟဟ်ရွတ်ဆိုကာ စာနာထောက်ထားမှုကို ဖော်ပြခဲ့ကြပြီး အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် ဖိနှိပ်ခံရသော နိုင်ငံများကို ထောက်ပံ့ခြင်းတွင် ရှဟီးဒ် ၏ ရုန်းကန်လှူပ်ရှား မှုများကို အောက်မေ့ သတိရခဲ့ကြပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha