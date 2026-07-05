  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် မျှော်လင့်ချက်ပေးစွမ်းသူ အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည့် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ခါမေနာအီ ၏ ပုံရိပ်သစ် လူမှုကွန်ရက်တွင် ရေပန်းစား

၅ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၁၃:၃၈
News ID: 1835843
ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် မျှော်လင့်ချက်ပေးစွမ်းသူ အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည့် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ခါမေနာအီ ၏ ပုံရိပ်သစ် လူမှုကွန်ရက်တွင် ရေပန်းစား

အထွတ်အထိပ် ခေါင်းဆောင်သစ်ကြီး ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ ၏ ဓာတ်ပုံအသစ် ပျံ့နှံ့လာပြီးနောက် ၎င်း၏ အခက်အခဲများကြားမှ စိတ်ရှည်သည်းခံမှုနှင့် ကြံ့ခိုင်မှုကို ချီးကျူးသည့် စာသားများဖြင့် အင်တာနက်အသုံးပြုသူများအကြား မျှဝေမှုများပြားလျက်ရှိပါတယ်။ သုံးစွဲသူများက ၎င်းသည် ကိုယ်တိုင် နက်ရှိုင်းသော သောကပင်လယ်တွင် နစ်မြုပ်နေသော်လည်း တစ်ဖက်တွင်မူ တစ်မျိုးသားလုံး (သို့မဟုတ် အစ္စလာမ်အသိုက်အဝန်းတစ်ခုလုံး) အား စိတ်ဓာတ်ခွန်အား၊ မျှော်လင့်ချက်နှင့် မဆုတ်မနစ်သော ဇွဲလုံ့လတို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်သူအဖြစ် ဖော်ပြကာ လေးစားသမှု ပြသနေကြပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ယခုလို ခက်ခဲသော အခြေအနေများကြားတွင် မဆုတ်မနစ်သော ဇွဲလုံ့လနှင့် ဦးဆောင်မှုကို ကိုယ်စားပြုကြောင်း မှတ်ချက်ပေးနေကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စိန်ခေါ်မှုများပြားလှသော ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ယခုကဲ့သို့ တည်ငြိမ်မှုရှိပြီး အများသူငါကို ခွန်အားပေးနိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အရည်အသွေးများကို ပြည်သူများက အသိအမှတ်ပြု လေးစားနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ဤဓာတ်ပုံသည် ထွက်ပေါ်လာပြီး နာရီပိုင်းအတွင်းမှာပင် အမျိုးမျိုးသော ဘာသာစကားများဖြင့် ဘာသာ ပြန်ဆိုကာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး၊ ၎င်းအပေါ် ထားရှိသော ပြည်သူတို့၏ ချစ်ခင်လေးစားမှုနှင့် ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို ထပ်လောင်း အတည်ပြုပေးလိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ သည် အကြမ်းဖက် ရန်သူများ နှင့် သစ္စာဖောက်များ မဟုတ်အမှန် သတင်းလွင့်နေသလို သေဆုံးသွားသည်ဆိုသည်မှာလည်း မမှန်သလို ၊ ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန် ရထား၍ စသည်ဖြင့် မှာလည်း မဟုတ်မမှန်ကြောင်း ကျန်းမာ စွာ ရှိနေပြီး ခေါင်းဆောင်မှုကို အပြည့်အဝ ပြုနေကြောင်း  ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ရုံး ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တာဝန် ခံ ဟွတ်ဂျ်ဂျသိုလ်အစ္စလာမ် ဝလ်မွတ်စ်လေမီးန် မိုဟ်စင်ကွမ်းမီ ၏ ပြောပြချက်များ အရ သိရပါတယ်။

ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ သည် အဘယ်ကြောင့် လူထု ရှေ့မထွက်လာကြောင်း အသံဖိုင့်များ ရုပ်မြင်သံကြားများဖြင့် မိန့်ခွန်းများ ဘာကြောင့် မထုတ်လွှင့် သည်ကို အထိအကျမသိရှိရပေမဲ့ အကြမ်းဖက် အစ္စရေး နှင့် အကြမ်းဖက် အမေရိကန်များ နှင့် ၎င်းတို့ မွေးထားသည့် သူလျှို့ များ အရင်လိုအလွယ်တကူ လုပ်ကြံလို့ မရအောင် ကာကွယ်နေခြင်းဆိုသည့် အချက်တစ်ချက်လည်း ပါဝင်ကြောင်း သိနိုင်ပါတယ်။

အနှစ်ချုပ်အားဖြင့် အချိန်တန်လျင် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ သည် လူထုကြား ထွက်လာခြင်း အသံဖိုင့်များ ရုပ်မြင်သံကြားများဖြင့် မိန့်ခွန်းများ ပြောကြား ခြင်း ကို ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha