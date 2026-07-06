ကျိုက္ကစံ သင်္ချိုင်း စွန္ဒီဂျာမေဗလီ၏ (၁၅) ကြိမ်မြောက် ဂေါပကရွေးချယ်ပွဲ ကျင်းပ + ဓာတ်ပုံများ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ ပြည်သာယာလမ်းရှိ ကျိုက္ကစံ သင်္ချိုင်း စွန္ဒီဂျာမေဗလီ၏ (၁၅) ကြိမ်မြောက် ဂေါပကရွေးချယ်တင်မြောက်ပွဲကို ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ဂေါပကလောင်း ၁၄ ဦးအနက် ၁၁ ဦးကို ဤဗလီ ဝတ်ကျောင်းတော်၌ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူ ၁၉၄ ဦး၏ ဆန္ဒမဲဖြင့် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကျ ရွေးချယ်တင်မြောက်ခဲ့ပြီး ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (ဗဟို) မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဗိုလ်ဗိုလ်မောင် (အစ္စလာမ်ဘာသာ) က ဗလီအတွက် အလှူငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်း လှူဒါန်းခဲ့ ပါတယ်။
အခမ်းအနားသို့ ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (ဗဟို) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဗိုလ်ဗိုလ်မောင် (အစ္စလာမ် ဘာသာ)၊ ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်စည်သူ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများဖြစ်သည့် ဦးစံရှိန် (ဗုဒ္ဓဘာသာ)၊ ဦးသိန်းဝင်း (အစ္စလာမ် ဘာသာ)၊ မြို့နယ်အလုပ်အမှုဆောင်များနှင့် ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အခမ်းအနားကို မော်လနာ ကာရီ အလီဟိုစိုင်းန် က ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်မှ အာယသ်တော်များ ရွတ်ဖတ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်အေးက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (ဗဟို) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဗိုလ်ဗိုလ်မောင်နှင့် ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်စည်သူတို့က အမှာစကားများ အသီးသီး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်၍ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည့် ဤဗလီဝတ်ကျောင်းတော် ၌ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူ ၁၉၄ ဦးက ဂေါပကလောင်း ၁၄ ဦးအနက် ၁၁ ဦးကို စနစ်တကျ ဆန္ဒမဲပေး ရွေးချယ်တင်မြောက်ခဲ့ကြပြီး အခမ်းအနားအပြီးတွင် ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည် ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (ဗဟို) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဗိုလ်ဗိုလ်မောင်က ဗလီအတွက် အလှူငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်း ပေးအပ် လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
(ဓာတ်ပုံ - Myanmar Interfaith Dialogue Organization )
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment