ထရမ့်ရဲ့ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ စကားလုံးများ ကို လက်တွေ့ကျတဲ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ တုံ့ပြန်သွားမယ် ၊ ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာနရဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က အမေရိကန်သမ္မတရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ စော်ကားတဲ့ ကြေညာချက်ကို တုံ့ပြန်ရင်း ကြီးကျယ်၊ ယဉ်ကျေးပြီး ရဲရင့်တဲ့ အီရန်နိုင်ငံကို ရိုင်းစိုင်းတဲ့ စကားလုံးများနဲ့ ပြောဆိုတာဟာ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ကြီးကျယ်မှု၊ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ မြင့်မားတဲ့ ရာထူးကို လျော့ကျစေမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံဟာ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု၊ ကြီးကျယ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မြင့်မားတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးတွေကို လိုက်နာမှုအတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက အသိအမှတ်ပြုခံရတယ်လို့ အီရန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး က ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က ရိုင်းစိုင်းတဲ့ စကားလုံးများကို ကျနော် တို့ ဘယ်တော့မှ တူညီတဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ တုံ့ပြန်မည် မဟုတ်ကြောင်း ကျနော်တို့ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုက ပြတ်သား၊ ရဲရင့်ပြီး ရဲရင့်တဲ့ လုပ်ဆောင် ချက် ဖြစ်မှာဖြစ်ပါကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment