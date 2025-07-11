အင်္ဂလန် နိုင်ငံ ၏ တေးဂီတပွဲတော်တွင် အစ္စရေးစစ်တပ် ကျဆုံးပါစေဟု ကြွေးကြော်သံများ ထွက်လာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr News Agency ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဂါဇာရှိ ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံသားများအပေါ် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ရာဇ၀တ်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက် ဇီယွန်ဝါဒီများအပေါ် မုန်းတီးမှု လှိုင်းလုံးကြီး ထွက်ပေါ်လာပြီး နိုင်ငံတကာ ဖိုရမ်များနှင့် အမျိုးမျိုးသော စုဝေးပွဲများတွင် ထင်ရှားစွာ မြင်တွေ့နေရပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဗြိတိန်အဆိုတော် Bob Whelan ဟာ Somerset County မှာ နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့ Glastonbury ဂီတပွဲတော်မှာ စင်ပေါ်တက်လာပြီး "Free Palestine" ကို ရွတ်ဆိုဖို့ ပရိသတ်ကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုတော် Bob Whelan သည် ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများအပေါ် အစ္စရေး၏ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအတွက် ဗြိတိန်နှင့် အမေရိကန်အစိုးရများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပြီး တစ်နေ့တွင် ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများသည် ဇီယွန်ဝါဒီများ၏ ဖိနှိပ်မှုမှ လွတ်မြောက်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းတွင် သူသည် "အစ္စရေးစစ်တပ်ကျဆုံးပါစေ" ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ကို ပရိသတ်များက ကျယ်လောင်စွာ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုအဖြစ်အပျက်သည် ဗြိတိန်တွင်သာမက အခြားသော အနောက်တိုင်းနှင့် ဒေသတွင်း မီဒီယာများတွင်ပါ အဓိက သတင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Bob Whelan ၏ ကြွေးကြော်သံများနှင့် ထုတ်ပြန်ချက်များသည် ဂျူးလူမျိုးများအပေါ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ရန် လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့် တူသည်ဟု ဗြိတိန်ရှိ အစ္စရေးသံရုံးက ကြွေးကြော်သံများကို ဒေါသနှင့် မုန်းတီးဖွယ်အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဘီဘီစီက အဆိုပါပွဲကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ယင်းကဲ့သို့ ရွတ်ဆိုခြင်းများကို မိမိ ၏ အစီအစဉ်များတွင် လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိဟု ပြောဆိုကာ တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။
Bob Whelan နှင့် အိုင်ယာလန်ဂီတအဖွဲ့ K-N-Cup တို့ကို ဗြိတိန်ရဲတပ်ဖွဲ့က ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင်ခဲ့ပါတယ်။
အလားတူပင် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် Bob Whelan ၏ ဗီဇာကို ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် အမေရိကန်တွင် ဖျော်ဖြေခွင့် မပြုရန် တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး နှင့် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ဆိုင်ရာ အနောက်နိုင်ငံများ၏ မျက်နှာ နှစ်မျိုး
Glastonbury Music Festival မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို အစီရင်ခံစဉ်မှာ ဂါဇာမှာ အစ္စရေးရဲ့ ဖိနှိပ်မှုနဲ့ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကို လျစ်လျူရှုခဲ့ပြီး ပါလက်စတိုင်းတွေကို ထောက်ခံပြောဆိုခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်အဆိုတော် Bob Whelan ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့သည့် အနောက်တိုင်းမီဒီယာတွေက ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသရှိ ဇီယွန်ဝါဒီစစ်တပ်၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကြောင့် ကလေးငယ်များ၏ ငိုကြွေးသံများနှင့် မိခင်နှင့်ကလေးများသည် မိမိ တို့၏အလောင်းများကို ပခုံးပေါ်တင်ကာ တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ် နေခဲ့ကြရပါတယ်။
Bob Whalen သည် Zionist ရာဇ၀တ်စစ်တပ်အား ဆန့်ကျင်သည့် ကြွေးကြော်သံများ ကြွေးကြော်ကာ ဖြစ်ရပ်အပေါ် ရှုတ်ချသည့် အသံများ ထွက်ပေါ်ပြီးနောက် လူ့အခွင့်အရေး ချန်ပီယံများ ပြန်လည် ပေါ်ထွက် လာခဲ့ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အနောက်မီဒီယာများ၏ တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ် သဘောထားကြောင့် ဇီယွန်ဝါဒီအခြေချနေထိုင်သူများနှင့် စစ်သားများသည် ပါလက်စတိုင်းများအပေါ် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ တိုက်ခိုက်မှုများကို လုပ်ဆောင်နေပြီး မိမိ တို့၏ အကြမ်းဖက်ဝါဒကို အနှောင့်အယှက် မရှိဘဲ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။
ဇီယွန်ဝါဒီ အခြေချနေထိုင်သူများသည် ပါလက်စတိုင်းများအပေါ် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ် သော တိုက်ခိုက်မှုများကို လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို ကန့်သတ်မည့်အစား ဇီယွန်ဝါဒီ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအတွက် ထောက်ခံ အားပေး မှုကို ရုပ်သိမ်းပြီး အစ္စရေးစစ်တပ်၏ ရာဇ၀တ်မှုများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချမည့်နေ့ကို ဗြိတိန် ပါလီမန်၏ တစ်သီးပုဂ္ဂလအဖွဲ့ဝင် Zahra Sultana က လွန်ခဲ့သည့် ရက်အနည်းငယ်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
