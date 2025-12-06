ဂါဇာစစ်ပွဲ အပြီး ဗြိတိန်တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာ သို့ ဝင်ရောက်လာကြခြင်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Iqna သတင်းဌာန နှင့် Al Jazeera News China မှထုတ်ဝေသော အစီရင်ခံစာတွင် သုတေသီများသည် မိမိ တို့၏ တွေ့ရှိချက်များသည်လည်း အများသဘောတူ ပြောဆိုချက်များကို ထောက်ခံကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ၎င်းတို့ တွေ့ ရှိချက်မှာ အစ္စရေး ၏ ဂါဇာ အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုများ အတွင်း အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်း သူဦးရေ မြင့်တက်လာသည်ဟူသောအချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် ဗြိတိသျှလူထု၏ အစ္စလာမ်ဘာသာအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု တိုးပွားလာခြင်း၊ အထူးသဖြင့် မွတ်စလင်မ် လူ့အဖွဲ့အစည်းများကို ထိခိုက်စေသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများနှင့် ဆက်စပ်သော မီဒီယာ သတင်းများသည် အထူးအရေးကြီးလာ ကြောင်း ထပ်လောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
သုတေသီများ၏ အဆိုအရ ဤလမ်းကြောင်းသည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနှင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် ထွက်ပေါ်လာသော အစီရင်ခံစာများကို အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ဂါဇာတွင် အစ္စရေး၏စစ်ပွဲအပြီးတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်း မှု သိသိသာသာ မြင့်တက်လာကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
ထို့အပြင် သုတေသီများက အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းသူများစွာသည် ၎င်းတို့၏ဘဝတွင် အဓိပ္ပာယ်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှာဖွေရန် ကြိုးစားနေကြကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ဘာသာအသစ်တစ်ခုကို လက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် လုံးဝဘာသာကို စွန့်လွှတ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဘာသာရေး ယုံကြည်ချက်များကို ပြောင်းလဲခဲ့သူ ၂၇၇၄ ဦး၏ အမြင်များ ပါဝင်သည့် လေ့လာမှုတွင် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ လှုံ့ဆော်မှုများနှင့် ရလဒ်များသည် ၎င်းတို့ လက်ခံသည့် ဘာသာပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားကြောင်း ကောက်ချက် ချခဲ့ပါတယ်။
လေ့လာမှုအရ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများနှင့် ဆက်စပ်သော အကြောင်းပြချက်များကြောင့် လူ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း သည် အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းခဲ့ကြပြီး ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းမှာ စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် ဆက်စပ်သော အကြောင်း ပြချက်များကြောင့် အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းခဲ့ကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment