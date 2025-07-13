အေမာမ် ခါမေနာအီ သည် ကျွန်ုပ် ခေတ်ကာလ၏ ဟဇရသ် မူစာ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာအာဏာရှင် ဇီယွန်စနစ် သုံးနေ သည့် ခေတ်ကာလ ဖေရ်အောင် ကိုရင်ဆိုင်နေကြောင်း / ဗီဒီယို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အကျော်အမော် ပါလက်စတိုင်း စွန္နီ အာလင်မ် ရှိက်ခ် ယူစွဖ် မရှ်လာဝီ မှ အမေရိကန် ၊ ဇီယွန်ဝါဒီ (အစ္စရေး) နှင့် ထရမ့် တို့သည် လက်ရှိခေတ်၏ ဖာရော(ဖေရ်အောင် ) ဘုရင်များဖြစ်ပြီး ခုခံရေးဝင်ရိုး၏ခေါင်းဆောင် အေမာမ် ခါမေနာအီ သည် ဖိနှိပ်မှု၊ အာဏာရှင်ဆန်မှု နှင့် သိမ်းပိုက်၊ကျူးကျော် မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် သတ္တိနှင့်ယုံကြည်မှုဖြင့် ရပ်တည်နေသော ဤခေတ်၏မောရှေ (ဟဇရသ် မူစာ (အ.စ) ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စလာမ်မစ် အီရန်နိုင်ငံ ၏ ဦးဆောင်မှုအောက် ရှိ ယီမင်၊ ပါလက်စတိုင်းနှင့် လက်ဘနွန်တို့သည် မိမိတို့ ၏ ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံရေးဝင်ရိုး အတွက် အဖိုးအခပေးအဖြစ် ကလေးများ၏ သွေးများ၊ နေအိမ်များနှင့် စွန့်လွတ် အနစ်နာခံမှုများ ပေးဆပ် နေကြောင်း အမှန်တရား၏လမ်းစဉ်ကို လျှောက်လှမ်း လျက်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
အကျော်အမော် ပါလက်စတိုင်း စွန္နီ အာလင်မ် ရှိက်ခ် ယူစွဖ် မရှ်လာဝီ ၏ အာရဘီ ဘာသာစကားဖြင့် မူရင်း ဗီဒီယို ကလစ် တို အား ပါရှန်း(ဖွာရစီ ) စာတန်း ထိုး နှင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
