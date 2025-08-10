အစားအသောက် နှင့် ဆေးဝါးအဖွဲ့အစည်းသည် အရ်ဗအီးန် ကာလအတွင်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးပို့မှု အခြေအနေကို ပြန်လည် သုံးသပ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးအဖွဲ့ အစည်း၏ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးအဖွဲ့ အစည်းနှင့် ဆက်စပ် ဒုတိယဌာနများ သည် အရ်ဗအီးန် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အခြေအနေကို ပြန်လည်သုံးသပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း စောင့် ကြည့် ဦးဆောင် နှင့် ပြည်နယ်ရေးရာရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အဘာစ် မဲဟ်ဒီ ဇါဒေဟ် သည် ကေရ်မာန်ရှားဟ် ၊ အီလာန်မ် ၊ အဲဟ်ဝါဇ် ၊ အနောက်အဇာဘိုင်ဂျန် ၊ ဂိုရ်ဒစ်သာန် နှင့် အဗါဒါန် ပြည်နယ်များ၏ နောက်ဆုံးပေါ် အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှု အခြေအနေများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများနှင့် ကုန်ပစ္စည်း ဖြန့်ဖြူးမှုများကို စောင့်ကြည့်လျက် ရှိကြောင်း နောက်ဆုံးပေါ် အစားအသောက် အခြေအနေများ ကို သက်ဆိုင်ရာ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန အကြီးအကဲနှင့်ဆွေးနွေး စိစစ် ခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ ဤအစည်းအဝေးတွင် ဆေးဝါးနှင့် အစားအသောက် ထုတ်ကုန်များ ပြတ်လပ်မှုကို တားဆီးခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ လမ်းကြောင်းများ ပိတ်ဆို့ခြင်းတို့ကို တားဆီးခြင်းနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အကျပ်အတည်းများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တို့ကို အထူးပြုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် ယမန်နှစ်က နိုင်ငံ၏ နယ်စပ်ကို ဇေယာရသ် ပြုသူ တစ်သန်းကျော် ဖြတ်ကျော်ခဲ့ ကြောင်း ပြန် အမှတ်ရကာ ယခုနှစ်တွင် နှစ်သန်းခန့် တိုးလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ နိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်မျဉ်းသည် ဇေယာရသ် ပြုသူများ နှင့် နီးကပ်နေခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ရန် တာဝန် ပိုလေးလာစေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထပ်လောင်း၍ အဘာစ် မဲဟ်ဒီ ဇါဒေဟ် သည် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာနနှင့် ပြည်နယ် လက်ထောက်ဌာနများအကြား စဉ်ဆက်မပြတ် တိကျသော ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု၏ အရေးပါမှုကို အလေး ပေးပြောကြားခဲ့ပြီး ကဏ္ဍအားလုံး၏ တက်ကြွသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် အပြန် အလှန်အကျိုးပြုမှု သည် အရ်ဗအီးန် ကာလအတွင်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ၏ အဆက်မပြတ်မှုနှင့် ဘုရားဖူးများ၏ ကျန်းမာရေး ကို အာမခံကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
