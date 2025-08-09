အီရန် နှင့် အီဂျစ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများသည် တယ်လီဖုန်း ဖြင့် လက်ဘနွန် အခြေအနေအား ပြောဆို ဆွေးနွေး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr News Agency ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ သည် အီဂျစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အဗ်ဒိုလ်အာသွီ ကို ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတွင် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော ဇီယွန်ဝါဒီများ၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ဝိုင်းရံမှုများ နှင့် ဇီယွန်အစိုးရ၏ တိုက်ခိုက်မှုများ ပြင်းထန်လာခြင်းနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော သိမ်းပိုက်ရေး အစီ အစဉ်များ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပြင်းထန်သော လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းအတွက် စိုးရိမ် ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးနှစ်ဦးက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကို တားဆီးရန် အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံများသည် ထိရောက်သောအစီအမံများပြုလုပ်သင့်ပြီး နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများကို ဂါဇာကမ်းမြောင်သို့ ချက်ချင်း ပို့ဆောင်သင့် သည် ဟု ၎င်းတို့က အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးသည် လက်ဘနွန်နိုင်ငံ၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးအုပ်စုများကြား တွင် ယုံကြည်မှုနှင့် ပြည်တွင်းသဟဇာတဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းထားရန်နှင့် ပြည်တွင်းတင်းမာမှုများ ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်သည့် လုပ်ရပ်များကို ရှောင်ရှားရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤအခြေအနေတွင်၊ လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်း သိမ်းပိုက်ထားသော နယ်မြေများမှ ဇီယွန်ဝါဒီတပ်ဖွဲ့များ အပြီး အပြတ် ဆုတ်ခွာရေးနှင့် လက်ဘနွန်အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများ အဆုံးသတ်ရေးတို့ကို အလေးပေး ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
