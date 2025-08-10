  1. Home
ပါကစ္စတန် နှင့် အိန္ဒိယအစားအစာများ ဖြင့် အရ်ဗအီးန် လမ်းလျှောက် ဇေယာရသ်ပြုသူများ ကို ဧည့်ခံနေသည့် စတူဒီသာများရှိသည့် တိုင်အမှတ် များ

၁၀ ဩဂုတ် ၂၀၂၅ - ၁၂:၅၃
News ID: 1715888
၂၀၂၅ ခုနှစ် အရ်ဗအီးန် လမ်းလျှောက် ဇေယာရသ်ပြုသူများ ကို ပါကစ္စတန် နှင့် အိန္ဒိယအစားအစာများ နှင့် လက်ဖက်ရည် ဖြင့် ဧည့်ခံနေသည့် စတူဒီသာများရှိသည့် တိုင်အမှတ် များ ကို တင်ပြအပ်ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

၂၀၂၅ ခုနှစ် အရ်ဗအီးန် လမ်းလျှောက် ဇေယာရသ်ပြုသူများ ကို ပါကစ္စတန် နှင့် အိန္ဒိယအစားအစာများ နှင့် လက်ဖက်ရည်  ဖြင့် ဧည့်ခံနေသည့် စတူဒီသာများရှိသည့် တိုင်အမှတ် များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။

၁။ တိုင်အမှတ် ၇၂ ၊ ပါကစ္စတန် ။

၂။ တိုင်အမှတ် ၉၅ ၊ ပါကစ္စတန် ။

၃။ တိုင်အမှတ်၁၇၂ ၊ အမေရိကန် ။

၄။ တိုင်အမှတ် ၁၆၁ ၊ ပါကစ္စတန် ။

၅။ တိုင်အမှတ်၂၀၈  အမေရိကန် ။

၆။ တိုင်အမှတ်၂၁၂ ၊ ပါကစ္စတန် ။

၇။ တိုင်အမှတ်၂၃၇ ၊ အိန္ဒိယ ။

၈။ တိုင်အမှတ်၂၃၈ ၊ ပါကစ္စတန် ။

၉။ တိုင်အမှတ် ၃၁၃ ၊ ပါကစ္စတန် ။

၁၀။ တိုင်အမှတ် ၃၂၇  ၊ အိန္ဒိယ ။

၁၁။ တိုင်အမှတ် ၃၈၆  ၊ ပါကစ္စတန် ။

၁၂။ တိုင်အမှတ် ၄၁၃ ၊ အိန္ဒိယ ။

၁၃။ တိုင်အမှတ် ၄၂၅ ၊ အိန္ဒိယ  ။

၁၄။ တိုင်အမှတ် ၄၄၈  အီရန် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစခန်း။

၁၅။ တိုင်အမှတ် ၄၆၄ ၊ ပါကစ္စတန် ။

၁၆။ တိုင်အမှတ် ၄၇၀ ၊ ယူကေ ။

၁၇။ တိုင်အမှတ် ၄၇၂ ၊ အမေရိကန် ။

၁၈။ တိုင်အမှတ် ၄၇၇ ၊ ပါကစ္စတန် ။

၁၉။ တိုင်အမှတ် ၅၃၆ ၊ အိန္ဒိယ ။

၂၀။ တိုင်အမှတ် ၇၂ ၊ အီရန် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစခန်း ။

၂၁။ တိုင်အမှတ် ၆၀၃ ၊  အိန္ဒိယ ။

၂၂။ တိုင်အမှတ် ၆၅၅  ၊  အိန္ဒိယ ။

၂၃။ တိုင်အမှတ် ၇၀၉ ၊  အိန္ဒိယ ။

၂၄။ တိုင်အမှတ် ၇၅၀ ၊  အိန္ဒိယ ။

၂၅။ တိုင်အမှတ် ၇၇၇ ၊  အိန္ဒိယ ။

၂၆။ တိုင်အမှတ် ၈၁၆ ၊  အိန္ဒိယ + ပါကစ္စတန် ။

၂၇။ တိုင်အမှတ် ၈၂၀ ၊  အိန္ဒိယ ။

၂၈။ တိုင်အမှတ် ၈၉၂  ၊  ပါကစ္စတန် ။

၂၉။ တိုင်အမှတ် ၉၇၄ ၊  အိန္ဒိယ ။

၃၀။ တိုင်အမှတ်၁၀၀၅  ၊  အိန္ဒိယ ။

၃၁။ တိုင်အမှတ် ၁၀၆၂  ၊  အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ)ရောင်ဇာတော်ဘက်မှ အီရတ် ။

၃၂။ တိုင်အမှတ် ၁၀၈၆ ၊  ပါကစ္စတန် ။

၃၃။ တိုင်အမှတ် ၁၀၈၇ ၊  ပါကစ္စတန် ။

၃၄။ တိုင်အမှတ် ၁၁၄၄  ၊  ပါကစ္စတန် ။

၃၅။ တိုင်အမှတ် ၁၁၇၆ ၊  ပါကစ္စတန် ။

၃၆။ တိုင်အမှတ် ၁၀၈၉ ၊  ပါကစ္စတန် ။

၃၇။ တိုင်အမှတ် ၁၀၈၆ ဟဇရသ် အဘာစ် (အ.စ) ရောင်ဇာတော်ဘက် မှ အီရတ် ။

