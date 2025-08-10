ပါကစ္စတန် နှင့် အိန္ဒိယအစားအစာများ ဖြင့် အရ်ဗအီးန် လမ်းလျှောက် ဇေယာရသ်ပြုသူများ ကို ဧည့်ခံနေသည့် စတူဒီသာများရှိသည့် တိုင်အမှတ် များ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
၂၀၂၅ ခုနှစ် အရ်ဗအီးန် လမ်းလျှောက် ဇေယာရသ်ပြုသူများ ကို ပါကစ္စတန် နှင့် အိန္ဒိယအစားအစာများ နှင့် လက်ဖက်ရည် ဖြင့် ဧည့်ခံနေသည့် စတူဒီသာများရှိသည့် တိုင်အမှတ် များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ တိုင်အမှတ် ၇၂ ၊ ပါကစ္စတန် ။
၂။ တိုင်အမှတ် ၉၅ ၊ ပါကစ္စတန် ။
၃။ တိုင်အမှတ်၁၇၂ ၊ အမေရိကန် ။
၄။ တိုင်အမှတ် ၁၆၁ ၊ ပါကစ္စတန် ။
၅။ တိုင်အမှတ်၂၀၈ အမေရိကန် ။
၆။ တိုင်အမှတ်၂၁၂ ၊ ပါကစ္စတန် ။
၇။ တိုင်အမှတ်၂၃၇ ၊ အိန္ဒိယ ။
၈။ တိုင်အမှတ်၂၃၈ ၊ ပါကစ္စတန် ။
၉။ တိုင်အမှတ် ၃၁၃ ၊ ပါကစ္စတန် ။
၁၀။ တိုင်အမှတ် ၃၂၇ ၊ အိန္ဒိယ ။
၁၁။ တိုင်အမှတ် ၃၈၆ ၊ ပါကစ္စတန် ။
၁၂။ တိုင်အမှတ် ၄၁၃ ၊ အိန္ဒိယ ။
၁၃။ တိုင်အမှတ် ၄၂၅ ၊ အိန္ဒိယ ။
၁၄။ တိုင်အမှတ် ၄၄၈ အီရန် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစခန်း။
၁၅။ တိုင်အမှတ် ၄၆၄ ၊ ပါကစ္စတန် ။
၁၆။ တိုင်အမှတ် ၄၇၀ ၊ ယူကေ ။
၁၇။ တိုင်အမှတ် ၄၇၂ ၊ အမေရိကန် ။
၁၈။ တိုင်အမှတ် ၄၇၇ ၊ ပါကစ္စတန် ။
၁၉။ တိုင်အမှတ် ၅၃၆ ၊ အိန္ဒိယ ။
၂၀။ တိုင်အမှတ် ၇၂ ၊ အီရန် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစခန်း ။
၂၁။ တိုင်အမှတ် ၆၀၃ ၊ အိန္ဒိယ ။
၂၂။ တိုင်အမှတ် ၆၅၅ ၊ အိန္ဒိယ ။
၂၃။ တိုင်အမှတ် ၇၀၉ ၊ အိန္ဒိယ ။
၂၄။ တိုင်အမှတ် ၇၅၀ ၊ အိန္ဒိယ ။
၂၅။ တိုင်အမှတ် ၇၇၇ ၊ အိန္ဒိယ ။
၂၆။ တိုင်အမှတ် ၈၁၆ ၊ အိန္ဒိယ + ပါကစ္စတန် ။
၂၇။ တိုင်အမှတ် ၈၂၀ ၊ အိန္ဒိယ ။
၂၈။ တိုင်အမှတ် ၈၉၂ ၊ ပါကစ္စတန် ။
၂၉။ တိုင်အမှတ် ၉၇၄ ၊ အိန္ဒိယ ။
၃၀။ တိုင်အမှတ်၁၀၀၅ ၊ အိန္ဒိယ ။
၃၁။ တိုင်အမှတ် ၁၀၆၂ ၊ အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ)ရောင်ဇာတော်ဘက်မှ အီရတ် ။
၃၂။ တိုင်အမှတ် ၁၀၈၆ ၊ ပါကစ္စတန် ။
၃၃။ တိုင်အမှတ် ၁၀၈၇ ၊ ပါကစ္စတန် ။
၃၄။ တိုင်အမှတ် ၁၁၄၄ ၊ ပါကစ္စတန် ။
၃၅။ တိုင်အမှတ် ၁၁၇၆ ၊ ပါကစ္စတန် ။
၃၆။ တိုင်အမှတ် ၁၀၈၉ ၊ ပါကစ္စတန် ။
၃၇။ တိုင်အမှတ် ၁၀၈၆ ဟဇရသ် အဘာစ် (အ.စ) ရောင်ဇာတော်ဘက် မှ အီရတ် ။
