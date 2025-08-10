အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မရ်အရှီ နဂျဖီ (ရ.ဟ) အနေဖြင့် မိမိ ဘဝသက်တမ်း တွင် အရ်ဗအီးန် လမ်းလျှောက် ဇေယာရသ် အကြိမ် ၂၀ ပြုခဲ့
၁၀ ဩဂုတ် ၂၀၂၅ - ၁၅:၂၉
News ID: 1715928
မဒရ်စာသိုလ်ကာအေမာမ် (အ.ဂျ) ၏ တင်ပြထားချက်ကို ကိုးကားပြီး တင်ပြမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ကေသာဗ် ဖရ်ဟန်ဂ် ဇေယာရသ် ဆိုသည့် စာအုပ် ၏ စာမျက်နှာ ၅၆ တွင် ကမ္ဘာ့ ရှီအဟ် လောက ၏ အကျော်အမော် မရ်ဂျအ်များ မှ တစ်ပါးဖြစ်သည့် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မရ်အရှီ နဂျဖီ (ရ.ဟ) အနေဖြင့် မိမိ ဘဝသက်တမ်း တွင် အရ်ဗအီးန် လမ်းလျှောက် ဇေယာရသ် အကြိမ် ၂၀ ပြုခဲ့ ကြောင်း တင်ပြထားပါတယ်။ ဤအချက်သည် အရ်ဗအီးန် လမ်းလျှောက် ဇေယာရသ် ၏ ကြီးကျယ် မြင့်မြတ် မှုကို ပြသနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
