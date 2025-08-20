ရန်သူ၏ ရန်လိုမှု ကို တုံ့ပြန်ရန် အတွက် ဒုံးကျည်အသစ်များကို အသုံးပြု မည် ဖြစ်ကြောင်း အီရန် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးပြောကြား
၂၀ ဩဂုတ် ၂၀၂၅ - ၁၅:၃၅
သတင်းထူး - IRAN Uurdu သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဖြစ်သူ အဇီးဇ် နဆီးရ် ဇါဒဟ် မှ အစ္စရေး နှင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဆယ့်နှစ်ရက်စစ်ပွဲတွင် အသုံးပြုခဲ့ သော ဒုံးကျည်များ ကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာက တီထွင်ခဲ့ သည်ဖြစ်ကြောင်း ယခုလက်ရှိ အခြေ အနေ တွင် ယခင်ဒုံးပျံများထက် ပိုမိုစွမ်းဆောင်နိုင်သော ဒုံးကျည်များရှိ ကြောင်း အကယ်၍ ဇီယွန်ဝါဒီ ရန်သူ သည် နောက်ထပ်ရန်လိုမှုတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဒုံးကျည်များကို သေချာပေါက် အသုံးပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
