တာလီဘန် တို့ ၏ ကတိသစ် ၊ ရှရီအီ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းကြောင့် မိန်းကလေးကျောင်းများ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ် မည်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
တာလီဘန်အစိုးရ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဇဘီဟွလ္လာဟ် မိုဂျာဟစ်ဒ် က မိန်းကလေးကျောင်းများနှင့် တက္ကသိုလ် များ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် « တိကျသော ရှရီအီ လိုင်စင် » ရရှိရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟု ယမန် နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းမှဆက်လက်ပြီး အစ်ဖသ်(ခ) သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု၊ ဟေဂျာဗ် နှင့် မိန်းကလေးများ ခရီးသွားလာပုံတို့သည် ဘာသာ ရေး ပညာရှင်တို့ ဆွေးနွေးကြသည့် အဓိက အကြောင်းအရာများထဲတွင် ပါဝင်ကြောင်း ယုံကြည်မှု မရမချင်း နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာ မဟုတ်ကြောင်း အလေးပေး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အခြားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွင် ဇဘီဟွလ္လာဟ် မိုဂျာဟစ်ဒ် က တာလီဘန်၏ အစိုးရဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အပြောင်း အလဲများကို ကိုးကားပြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ အိမ်စောင့်ရာထူးကို ဖယ်ရှားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဇဘီဟွလ္လာဟ် မိုဂျာဟစ်ဒ် ၏ အဆိုအရ ဤဆောင်ရွက်မှုသည် ထိရောက်မှုနှင့် အစိုးရဝန်ဆောင်မှုများ တိုးမြှင့် ပေးဆောင်ရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး တာလီဘန်များသည် ယခုမှစပြီး ပြည်သူများကို « တာဝန်အပြည့် » ဖြင့် ဝန် ဆောင် မှုပေး မည်ဖြစ်ပါတယ်။
တာလီဘန်အဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက အဆိုပါအဖွဲ့အား နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းက အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိပြဿနာသည် အာဖဂန်နစ္စတန်ကို ဆန့်ကျင်သည့် နိုင်ငံခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံများ၏ စစ်မူဝါဒ ကြောင့် ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး တာလီဘန်အစိုးရ ၏ တံခါးများသည် ကတိသစ္စာ ရှိပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီသော ပုဂ္ဂိုလ်များ အတွက် ယုတ်စွ တာလီဘန် အဖွဲ့ ဝင် မဟုတ်သူများ အတွက် ပါ ဖွင့်ထားကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်လည်း လွန်ခဲ့သည့် လေးနှစ်အတွင်း မိန်းကလေးကျောင်းများ ပြန်ဖွင့်ရန် တာလီဘန်များ၏ ထပ်ခါတလဲလဲ ကတိကဝတ်များပေးခဲ့သော်လည်း လက်တွေ့ မဖြစ်လာသေးကြောင်း လေ့လာသူများ က ဆိုပါတယ်။
သန်းနှင့်ချီသော အာဖဂန်မိန်းကလေးငယ်များသည် ၎င်းတို့၏ အခြေခံပညာသင်ကြားခွင့်ကို ဆုံးရှုံးနေရဆဲဖြစ်ပြီး « ရှရီယာခွင့်ပြုချက် » ကတိကဝတ်သည် တကယ့်ဖြေရှင်းချက်ထက် အမျိုးသမီးများ၏ ဆက်လက် ပညာ သင်ကြားမှုကို ရွေ့ဆိုင်း နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုမိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment