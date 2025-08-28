လက်ဘနွန်အစိုးရသည် အမေရိကန် ၏ ဖဲကစားသကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဆိုင်းငံ့ထားသင့် ကြောင်း လက်ဘနွန် အိုလမာ အဖွဲ့ မှ မိန့်ကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawza သတင်းဌာန၏ အဆိုအရ လက်ဘနွန် အိုလမာ အဖွဲ့ မှ လက်ဘနွန် အစိုးရသည် ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံရေး အဖွဲ့ ၏ လက်နက်ချရေး ကိစ္စကို ခေါင်းမာပြီး အချည်းနှီးသော ခြိမ်းခြောက်မှုများဖြင့် နှောင့်ယှက်နေသည်ဟု ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
သက်သေပြချက်ကတော့ မနေ့က စခန်းတွေကို လက်နက်လွှဲပြောင်းခြင်းလို့ ခေါ်တဲ့ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ ပြဇာတ် တစ်ခုကို တင်ဆက်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပါလက်စတိုင်း အာဏာပိုင်နှင့် လက်ဘနွန်အစိုးရတို့အကြား နိုင်ငံသားများထံမှ ငှားရမ်းထားသော ပစ်ကပ် ထရပ်ကားများ ဖြင့် သယ်ဆောင်လာသော သတ္တုအပိုင်းအစများကို လွဲပြောင်းပေးအပ်ရန် ပါလက်စတိုင်း အာဏာပိုင် အဖွဲ့ နှင့် လက်ဘနွန်အစိုးရတို့ကြား လျှို့ဝှက်သဘောတူညီချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ရှီအဟ် အာလင်မ် များ နှင့် စွန်နီ အာလင်မ်များ ပါဝင်သည့် လက်ဘနွန် အိုလမာ အဖွဲ့ စည်းဝေးပွဲက ပြောကြား ခဲ့ပါ တယ်။
ပါလက်စတိုင်း တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များက လက်နက်များ လက်နက်ချခြင်းကဲ့သို့သော အရာမျိုးမရှိကြောင်းနှင့် စခန်းများရှိ လက်နက်များသည် ပြန်လာပိုင်ခွင့်နှင့် သက်ဆိုင်ပြီး ပါလက်စတိုင်း ဒုက္ခသည်အားလုံး ၎င်းတို့၏ မွေးရပ်မြေသို့ မပြန်မချင်း လက်နက်ချမည်မဟုတ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ကြေညာခဲ့သည်။
လက်ဘနွန် အိုလမာ အဖွဲ့ မှ ပြောကြားရာတွင် လက်ဘနွန် ၏ ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံရေးအဖွဲ့ ၏ လက်နက်ချရေး ကိစ္စသည် ထိလွယ် ရှလွယ် ကိစ္စ ရပ်ဖြစ်ကြောင်း လက်ဘနွန်၏ လွတ်လပ်မှု၊ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် လွတ်လပ်ရေးတို့ကို သိမ်းပိုက်ထားသော နယ်မြေအားလုံး မလွတ်မြောက်မချင်း၊ ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ ရန်စမှုများ ရပ်တန့်သွားပြီး အကျဉ်းသားများ ပြန်မလာမချင်း အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို အခြေခံ၍ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း လက်နက်တွေ လွဲပေးရင် ဒါတွေအားလုံး မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဇီယွန်ဝါဒီရန်သူက သိမ်းပိုက်ထားသော နယ်မြေများ တိုးလာမည်ဟု ခန့်မှန်းရသောကြောင့်၊ ဤရန်သူသည် လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းရှိ ရွာများကို ပိုမိုသိမ်းပိုက်လိုပြီး 2000 ခုနှစ်မတိုင်မီက သိမ်းပိုက်မှုထက် ပိုမိုဝေးလံသော အကွာအဝေးသို့ရောက်ရှိရန် ၎င်း၏အရာရှိအချို့မှတစ်ဆင့် ခြိမ်းခြောက်နေသော ကြောင့်ဖြစ် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လက်ဘနွန် အိုလမာ ၏ အဆိုပါစုဝေးမှုတွင် လက်ဘနွန်အစိုးရသည် အမေရိကန် ဖဲကစားသကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်ချက် များကို ဆိုင်းငံ့ထားသင့်ပြီး ဇီယွန်ဝါဒီရန်သူ သိမ်းပိုက်ထားသော နယ်မြေများမှ ဆုတ်ခွာပြီး သွားသည်အထိ ဝေဟင်၊ ကုန်းကြောင်းနှင့် ရေကြောင်းမှ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုများ ရပ်တန့်ကာ အကျဉ်းသားများ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာ ရေး ကို ဆောင်ရွက် သင့်ကြောင်း ပြီးမှသာ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးစနစ်တွင် ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံရေးအဖွဲ့ ၏ လက်နက်ချရေး ကို မည်သို့အသုံးပြုသင့်သည်ကို ဆွေးနွေး နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
မှတ်သားစရာအချက်မှာ အကြမ်းဖက် အမေရိကန် နှင့် အကြမ်းဖက် အစ္စရေး တို့သည် ကိုယ်တိုင် လက်နက်ကိုင် ထား ပြီး ၎င်းတို့ ၏ မတရားမှုများ ၊ ကျူးကျော် မှုများ ကို ခုံခံ ကာကွယ်နေသည့် လက်ဘနွန် ရှိ ဟစ်ဘွလ္လာဟ် အဖွဲ့ အား လက်နက်ချ ရန် လက်ဘနွန် အစိုးရအား နည်းမျိုးစုံ နှင့် ဖိအားပေးပြီး အတင်း ခိုင်းနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
