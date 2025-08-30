အလ်ကစာမ် တပ်မဟာ ၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ အဘူ အိုဗိုင်းဒဟ် အား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဟု အစ္စရေး စစ်တပ်က ပြောဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဂါဇာစီးတီးရှိ အလ်ကစာမ် တပ်မဟာ ၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ အဘူ အိုဗိုင်းဒဟ် ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဟု အကြမ်း ဖက် အစ္စရေးစစ်တပ်က အခိုင်အမာဆိုထားပါတယ်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဇီယွန်နစ် အစိုးရ၏ Channel 12 ရုပ်မြင်သံကြားမှ Shin Bet နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဂါဇာရှိ ဇီယွန်စစ်အစိုးရ၏ စစ်တပ်မှ တိုက်ခိုက်မှု၏ ပစ်မှတ်မှာ ဟားမတ်စ်လှုပ်ရှားမှု၏ စစ်ဘက်ဝါဒီ အလ်ကစာမ် တပ်မဟာ ၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ အဘူ အိုဗိုင်းဒဟ် ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
IRAN Uurdu သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အလ်ကစာမ် တပ်မဟာ အကြမ်းဖက် အစ္စရေး ၏ ဤသတင်းအား လိမ်ညာ မှုသာ ဖြစ်ကြောင်း မိမိတို့ တပ်မဟာ ၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ အဘူ အိုဗိုင်းဒဟ် သည် အသ်က်ရှင်လျက် ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
