အလ်ကစာမ် တပ်မဟာ ၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ အဘူ အိုဗိုင်းဒဟ် အား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဟု အစ္စရေး စစ်တပ်က ပြောဆို

၃၀ ဩဂုတ် ၂၀၂၅ - ၂၂:၀၉
News ID: 1721994
အလ်ကစာမ် တပ်မဟာ ၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ အဘူ အိုဗိုင်းဒဟ် အား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဟု အစ္စရေး စစ်တပ်က ပြောဆို

လွန်ခဲ့သည့်နာရီအနည်း ငယ်က အစ္စရေးစစ်တပ်သည် ဂါဇာရှိ ပစ်မှတ်တစ်ခုကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ထိုပစ်မှတ် တွင် အလ်ကစာမ် တပ်မဟာ ၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ အဘူ အိုဗိုင်းဒဟ် ပါဝင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ဂါဇာစီးတီးရှိ အလ်ကစာမ် တပ်မဟာ ၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ အဘူ အိုဗိုင်းဒဟ် ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဟု အကြမ်း ဖက် အစ္စရေးစစ်တပ်က အခိုင်အမာဆိုထားပါတယ်။

ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဇီယွန်နစ် အစိုးရ၏ Channel 12 ရုပ်မြင်သံကြားမှ Shin Bet နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဂါဇာရှိ ဇီယွန်စစ်အစိုးရ၏ စစ်တပ်မှ တိုက်ခိုက်မှု၏ ပစ်မှတ်မှာ ဟားမတ်စ်လှုပ်ရှားမှု၏ စစ်ဘက်ဝါဒီ အလ်ကစာမ် တပ်မဟာ ၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ အဘူ အိုဗိုင်းဒဟ် ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။

IRAN Uurdu သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အလ်ကစာမ် တပ်မဟာ အကြမ်းဖက် အစ္စ‌ရေး ၏ ဤသတင်းအား လိမ်ညာ မှုသာ ဖြစ်ကြောင်း  မိမိတို့ တပ်မဟာ ၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ အဘူ အိုဗိုင်းဒဟ်  သည် အသ်က်ရှင်လျက် ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

