အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
pasokhgoo.ir ထံ အေမာမ် ဟစန် အက္စ်ကရီ (အ.စ) သည် သမီးတော် လည်း ရှိသည်ဆိုသည် မှာ ဟုတ်ပါသလား? ဆိုသည့် မေးမြန်း ချက်အား ဖြေကြား ပေးထား ပါတယ်။
ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ဤနေရာတွင် « ဘာသာရေးဆိုင်ရာမေးခွန်းများအတွက် ပြည်သူ့ ဖြေကြားရေးဌာန » ထံမေးထား သည့် အမေး နှင့် အဖြေမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်တယ်။
မေးခွန်း
စလာမ် နှင့် လေးစား လျက်
အေမာမ် ဟစန် အက္စ်ကရီ (အ.စ) မှာလည်း သမီးတော် တစ်ပါး ရှိပါသလား? သို့ဆိုလျှင် ထိုသမီးတော် နှင့် ပတ်သက် သည့် အချက် အလက် မည်သို့ရနိုင်သနည်း?
အဖြေ
အလိုင်းကွမ်း(မ်)မွတ်စ်စလာမ်မွန်း(န)
ရှီအာပညာရှင်တို့က အေမာမ် ဟစန် အက္စ်ကရီ (အ.စ) ၏ တစ်ဦးတည်းသောသား တော် ကို ဟဇရသ် အေမာမ် မဲဟ်ဒီ (အ.ဂျ) ဟု မှတ်ယူကြပြီး အခြားမည်သည့်အမည်ကိုမျှ ဖော်ပြခြင်းမရှိပေ။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အထူး စိတ်ချရသည့် ကျမ်းကိုးကျမ်းရှင် ဖြစ်သည့် ရှိက်ခ် မိုဖီး (ရ.ဟ) ရေးသားထားသည်မှာ - အေမာမ် ဟစန် အက္စ်ကရီ (အ.စ) နောက်ပိုင်း အေမာမ် မှာ အေမာမ် ၏သားတော် ဖြစ်ပြီး မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး ရစူလွလ္လာဟ် (ဆွ) နှင့် အမည် လည်း တူ ကွန်နီယသ် လည်း တူသူဖြစ်ပါသည်။ အေမာမ် ဟစန်အသ္စ်ကရီ (အ.စ) တွင် အပြင်ပန်း၊ အတွင်းပိုင်း၌ ဤသားတော် (အေမာမ် ဇမာန်း (အ.ဂျ) မှ အပ အခြားသားသမီးများ မရှိပါ။ ဤသားတော် ၏ မိခင်မှာ အေမာမ် ၏ ကနီးစ်တော် နရ်ဂျစ် သခင်မ (စ.အ) ဖြစ်ပါသည်။ (၁)
ရှိက်ခ် ကိုလိုင်းနီ (ရ.ဟ) သည် မိမိ၏ ကျမ်း ကာဖီး ၌ရေးသားထားသည်မှာ အေမာမ် ဟစန် အက္စ်ကရီ (အ.စ) သည် သားတော် တစ်ပါး တစ်ပါး ထွန်းကားပြီးနောက် ထိုသားတော် အား မိုဟမ္မဒ် ဟု အမည် ပေးခဲ့ပါ သည်။ (၂)
သဗ်ရစီ (ရ.ဟ) အနေဖြင့် မိမိ၏ ကျမ်း အအ်လာမိုလ်ဝရာ တွင် အလားတူစကားမျိုးကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး လူတစ်ဦးမှ အေမာမ် ဟစန် အက္စ်ကရီ (အ.စ) ထံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ သခင် ၊ သခင် တွင် ကလေးရှိပါသလား ? ဟု ရေးသား ထားပါ သည်။အေမာမ် (အ.စ) က အဖြေပေးခဲ့သည်မှာ ရှိပါတယ် ဖြစ်လေသည်။ မေးမြန်းသူမှ ဆက်လက်ပြီး အကယ်၍ ကိစ္စ တစ်ခုခု ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ထိုသားတော်ထံ မေးမြန်း စရာ ရှိလာ လျင် မည်သည့်နေရာတွင် ၎င်း ထံ မေးမြန်း နိုင်ပါသနည်း? ဟု မေးလေ၏။ အေမာမ် (အ.စ) လည်း မဒီမြို့ ဟု ဖြေတော် မူလေ၏။ (၃)
အလာမဟ် မဂျ်လေစီ (ရ.ဟ) အနေဖြင့် မိမိ၏ ကျမ်း ဘေဟာရို လ်အန်နဝါရ် တွင်ရေးသားထားသည်မှာ - ဟဇရသ် အေမာမ် မဲဟ်ဒီ (အ.ဂျ) ထံ တွင် မူစာ အမည်ရှိညီအစ်ကိုတစ်ဦးရှိသည်ဟုဖြစ်ပါသည်။ ဒီသတင်းက ထူးဆန်း မူရှိနေပါသည်။ (၄)
ဒုတိယအချက်မှာ ထင်ရှားသောစကားရပ်ကို အတည်ပြုနိုင်သော သမိုင်းအထောက်အထားတစ်ခုရှိပါသည်။ ရှိက်ခ် ကိုလိုင်းနီ (ရ.ဟ) ရေးသားထားသည်မှာ - မိုတာမစ်ဒ် အဘာစ်စီ သည် မိမိလူများအား အေမာမ် ဟစန် အက္စ်ကရီ (အ.စ) တွင် ကလေးတစ်ယောက်ကျန်ရစ်ကြောင်းကြားသောအခါ၊ ၎င်းအနေဖြင့် ထိုကလေးကို ကိုရှာရန် အေမာမ် (အ.စ) နှင့် အဆက်အသွယ်ရှိ နေသည့် အချို့ မျိုးနွယ်စုများ မှ အမျိုးသမီးများ နှင့် ကနီးစ်များ စောင့်ကြည့်ရန် အကယ်၍ ၎င်း အမျိုးသမီးများ ကနီးစ်များ အကြား ကိုယ်ဝန်လက္ခဏာရှိမရှိ သတင်းပို့ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ (၅)
အေမာမ် အက္စ်ကရီ (အ.စ) တွင် သားသမီးများ မကျန်တော့ကြောင်း ဟန်ဆောင်ရန် နှင့် ရှီအဟ် များသည် အနာဂတ် အေမာမ် တစ်ဦး၏ တည်ရှိမှုကို စိတ်ပျက်အားငယ်စေရန်အတွက် မိုတာမစ်ဒ် အဘာစ်စီ က အေမာမ် ဟစန်အက္စ်ကရီ (အ.စ) ၏ မိခင် နှင့် ညီအစ်ကိုကြားတွင် အေမာမ် ၏ အမွေကို ခွဲရန် အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အမွေခွဲဝေမှုတွင် အေမာမ် ဟစန်အက္စ်ကရီ (အ.စ) တွင် အခြား သားသမီးများ မရှိကြောင်း ညွှန်ပြပြီး အေမာမ် (အ.စ) ၏ အမွေကို ခွဲဝေပေးရန် အမိန့်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တွင် ခလီဖွဟ် မိုတာမစ်ဒ် အဘာစ်စီ သည် အေမာမ် မဲဟ်ဒီ (အ.ဂျ) ရှာမတွေ့နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အလီ ဘင်န် အီစာ ရေးသားထားသည်မှာ - ရှီအဟ် များသည် အေမာမ် ဟစန် အက္စ်ကရီ (အ.စ) တွင် အေမာမ်မသ် တာဝန် ကို ခံယူမည့် သားတော် တစ်ပါး ကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်း ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ (၆) အကြောင်းသည်ကား ရှီအဟ် အချို့က အေမာမ် ဟစန် အက္စ်ကရီ (အ.စ) ၏ သားတော် ငယ် (အေမာမ် မဲဟ်ဒီ (အ.ဂျ) ) ကို ယခင်က မြင်ဖူးခဲ့ကြသည့် အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ ။ အဖြေသည်ရှင်းလင်းနေပါသည်။အင်န်ရှာအလ္လာဟ် ဖတ်ရှုသူအတွက် ကျေနပ်သည့် အဖြေ ရရှိမည် ဟု မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသု ရှာဖွေသူတိုင်း အဖြေမှန် ရရှိပြီး လောကီ၊လောကုတ္တရာ အောင်မြင်ကြပါစေ။
