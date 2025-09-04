သာသနာ့ပညာရှင် ၏ အရေးကြီးသော လက္ခဏာ မှာ ခေတ် နှင့် အခြေအနေများကို မှန်ကန်စွာ သိရှိနားလည်ခြင်း ဖြစ် ကြောင်း အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် အဲဟ်မဒ် ခါသမီ မိန့်ကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawza News Agency ၏ အစီရင်ခံစာအရ အာယာသွလ္လာဟ်အဲဟ်မဒ် ခါသမီ က အီရန်နိုင်ငံ ဂီလန် မြို့တွင် ကျင်းပသည့် အခမ်းအနားတွင် ရှဟီးဒ် ဖြစ်သွားသည့်သာသနာ့ ပညာရှင်များကို ဂုဏ်ပြုသည့် အခမ်းအနားတွင် “ဒေသတိုင်း ၏ အထောက်အထားသည် အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း ပထမအချက်မှာ စွန့်လွတ် စတေးကြသူများ နှင့် ဒုတိယအချက်မှာ မိမိ တို့၏ အဖိုးတန်ဆုံးသော ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်သည့် ဘာသာတရား နှင့် မိမိ တို့၏ အသက်များကို ပေးဆပ်ခဲ့ကြသော ရှဟီးဒ်များ (ခ) အာဇာနည်များ” ဟု မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
အာယာသွလ္လာဟ် မှဆက်လက်ပြီး ဤကိစ္စတွင် ဂီလန် တွင် ဒဏ်ရာ ရရှိသူ ၂၄၀၀၀ ဦး ၊ ရှဟီးဒ် ဖြစ်သူ ၈၀၀၀ ဦး နှင့် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ ၂၇၀၀ ဦး ရှိကြောင်း သက်ဝင် ယုံကြည်ခြင်း နှင့် ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၏ နက်နဲမှုတို့ကို ထင်ရှားစေသော မတူနိုင်လောက် ဂုဏ်ယူသင့် သည့် ဂီလန် ပြည်သူများ ဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ထပ်လောင်း ၍ ဂီလန် ၏ ပညာရေး ဆိုင်ရာ နှင့် နာမ်ပိုင်း ဆိုင်ရာဘက်သို့ ညွှန်၍ ဤဒေသသည် ရှေးခေတ် ကတည်းက ပညာရှင်များ၊ ဝိဇ္ဇာပညာ၊ ဒဿနပညာရှင်များနှင့် ထင်ရှားသော ဘာသာရေးသုတေသီများ၏ ဗဟို ချက်ဖြစ် ကြောင်း မိန့်ကြား ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးနောက် “ဘာသာရေး ပညာရှင်များ ၏ အရေးကြီးသော လက္ခဏာတစ်ရပ်မှာ ခေတ်နှင့် အခြေအနေများကို သိရှိ နားလည်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ထိုသို့ သိရှိနားလည်သည့် အတွက် ကြောင့် ၎င်းတို့၏ မိမိ တို့၏ အရေးအသားများ ကို အချိန်၏ လိုအပ်ချက်များကို တုံ့ပြန်မှု တစ်ခုဖြစ် ” ရေးသားကြကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် အဲဟ်မဒ် ခါသမီ က ခေတ်တွေကို မှန်ကန်စွာ သိရှိနားလည် ခြင်းဟာ ကြီးမားသည့် တော်လှန်မှုတွေမှာ အောင်မြင်မှုအတွက် အခြေခံ ဖြစ်ကြောင်း ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) နှင့် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ တို့သည် မိမိ တို့၏အချိန်များကို မှန်ကန်စွာ သိရှိ နားလည် သည့် အတွက် ရန်သူများကို အမြဲတမ်း မျှော်လင့် ချက်ကင်းမဲ့ စေခဲ့ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment