အာဖဂန်နစ္စတန် ငလျင်ကြောင့် လူ ၁၂၀၀ ကျော် သေဆုံး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အာဖဂန်နစ္စတန် အရှေ့ပိုင်းမှာ တနင်္ဂနွေနေ့ညက လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ငလျင်ကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေဟာ ၁၂၀၀ ကျော်အထိ မြင့်တက်လာပြီး ၃၀၀၀ လောက် ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။ သို့သော်လည်း အာဖဂန် ကျန်းမာရေး အရာရှိများကမူ ၎င်းတို့သည် ဝေးလံခေါင်သီသော ဒေသအားလုံးသို့ မရောက်ရှိသေးသောကြောင့် ယင်းသည် ပဏာမ ကိန်းဂဏန်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားပါတယ်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကူနာပြည်နယ်တွင် ငလျင်လှုပ်ခတ်မှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အယ်လ် ဂျာဇီးရားသတင်းထောက်က အစီရင်ခံတင်ပြပြီး ဒေသအာဏာပိုင်များသည် ငလျင် ဒဏ်ခံဒေသများသို့ ရောက်ရှိ ရန် အခက်အခဲများစွာနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တာလီဘန်အစိုးရ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဇဘီးဟွလ္လာဟ် မိုဂျာဟစ်ဒ် က အာဖဂန်နစ္စတန်အရှေ့ပိုင်းရှိ မြေငလျင် ဒဏ်သင့်ဒေသအချို့သည် လွန်ကဲသောမြေပြင်အနေအထားကြောင့် ကုန်းတွင်းဝင်ရောက်၍ မရကြောင်းနှင့် အဆိုပါ ဒေသများသို့ ရဟတ်ယာဉ်များကို ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း ငလျင်ဒဏ်ခံ ခဲ့ရသော ကျေးရွာအချို့ရှိ အပျက်အစီးများအောက်မှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများအား ကယ်ဆယ် ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကူနာပြည်နယ်အစွန်းရှိ တောင်ထူထပ်သော ဝါဒီးရ် တွင် ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကို မိသားစုအားလုံးက နှမြောတသခြင်းမရှိကြဘဲ အိမ်တိုင်းတွင် ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတို့နှင့်အတူ AFP (ပြင်သစ် သတင်းဌာန ) မှ ဆိုးရွားသောအခြေအနေများကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။
ပျက်စီးသွားသော အိမ်များအနက်မှ တစ်နေရာတွင် ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာကာ သူရဲကောင်းများအဖြစ် ကြိုဆိုခြင်းခံရသော ကယ်ဆယ်ရေးသမားများသည် အပျက်အစီးများကို ရှင်းလင်းရာတွင် အလုပ်ရှုပ်နေကြပြီး ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသော်လည်း ဒေသခံများက ၎င်းတို့အား ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေ ကြောင်းသိရပါတယ်။
ကယ်ဆယ်ရေးသမားတစ်ဦးက အပျက်အစီးများထဲမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ “ကျနော်တို့ သူမကို ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အပျက်အစီးတွေအောက်မှာ ပိတ်မိနေသေးတဲ့ သူ့ကလေးတွေအတွက် စိုးရိမ်မိ ကြောင်း မိမိ ၏ ခက်ခဲသော မစ်ရှင်ကို ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်မီ AFP သို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ငလျင်လှုပ်ခတ်ချိန်တွင် အခြားသူများကဲ့သို့ အိပ်ပျော်နေသော အမျိုးသားများ ၊ အမျိုးသမီးများ နှင့် ကလေး ငယ်များ ဒဏ်ရာရရှိသူများကို ကီလိုမီတာ ၄၀ ခန့်အကွာ နန်ဂန်ရ်ဟာရ် ပြည်နယ် မြို့တော် ဂျလာလ် အာဗါဒ် ရှိ ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။
ပါကစ္စတန်နယ်စပ်အနီး အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကူနာပြည်နယ်တွင် တနင်္ဂနွေညနေပိုင်းက ပြင်းအား ၆.၂ အဆင့်ရှိ ငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။
German Geoscience Research Center ၏ အဆိုအရ ငလျင်သည် အနက် ၁၀ ကီလိုမီတာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့် ပါကစ္စတန်ရှိ ထောင်ပေါင်းများစွာသော လူများသည် ကဘူးလ်မှ အစ္စလာမ် မာဘတ်သို့ ညသန်းခေါင်အချိန်ခန့်တွင် ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကို ခံစားခဲ့ရပါတယ်။
