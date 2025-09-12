ကာတာနိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်မှုမှာ အမေရိကန် ပါဝင် / ဇီယွန် ဝါဒီများ ၏ ဒေသအတွင်း သိမ်းပိုက်မှု အန္တရာယ် ကြီးလာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr News Agency ၏ အဆိုအရ အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် ၏ အကြီးအကဲ ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ်မလစ်က် အလ်ဟူစီက က ကာတာအပေါ် ဇီယွန်အစိုးရ၏ တိုက်ခိုက်မှုအပေါ် ပြင်းထန်သော တုံ့ပြန်မှုကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီး အမေရိကန် နှင့် အစ္စရေးတို့သည် ဒေသတွင်း အန္တရာယ်ရှိသော ရည်ရွယ်ချက်များ ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးသည် ပါလက်စတိုင်းအပေါ် ပထမဆုံး ထိန်းချုပ်မှု အပြည့်အဝရရှိရန် ကြိုးပမ်းနေပြီး ဒေသတွင်းရှိ အခြားနိုင်ငံများသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် ကြိုးစားနေပါတယ်။ အစ္စရေးသည် လက်ဘနွန်နှင့် ဆီးရီးယားတို့တွင် လှုပ်ရှားမှု များ စတင်နေပြီဖြစ်ပြီး ဂျော်ဒန်၊ အီဂျစ်နှင့် အီရတ်တို့ကိုလည်း ပူးပေါင်းကြံစည်လျက်ရှိပါတယ်။
အမေရိကန် တာဝန်ရှိသူများသည် ဤပရောဂျက်တွင် ပါဝင်နေပြီး ၎င်းအား မြင့်မြတ်သော ဘာသာရေး တာဝန်တစ်ရပ်ဟု ယူဆပါသည်။ ဤပရောဂျက်သည် မွတ်စလင်မ် အွန်မသ် နှင့် ဒေသတစ်ခုလုံးအတွက် အန္တရာယ်ရှိပြီး Greater Israel (ခ) မဟာအစ္စရေး အမည်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ်မလစ်က် အလ်ဟူစီက မွတ်စလင်မ်များ ကို အစ္စရေးရဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ဘာကြောင့် နှုတ်ဆိတ်နေသလဲလို့ ? မေးခွန်း ထုတ်ပြီး လျစ်လျူရှုခြင်း သို့မဟုတ် မေ့ ခြင်း သည် အွန်မသ် အတွက် အမှန်တကယ် အန္တရာယ်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မွတ်စလင်မ် အွန်မသ် သည် အမေရိကန်၏ ပန်းတိုင်များကို နားလည်သင့်ပါတယ်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံရေး သို့မဟုတ် ယာယီသာမဟုတ် ဤပန်းတိုင်များ ၏ နောက်ကွယ်တွင် ဘာသာရေးနှင့် အတွေး အခေါ်ဆိုင်ရာ နောက်ခံများလည်း ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် တာဝန်ရှိသူများက အစ္စရေးကို အကာ အကွယ်ပေးခြင်းနှင့် အွန်မသ် ကို ဖျက်ဆီးခြင်းမှာ မြင့်မြတ်သော တာဝန်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြပါတယ်။
ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရသည် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွင် အရေးပါမှုကြောင့် ကာတာအား တိုက်ခိုက် ခဲ့ ကြောင်း ရန်သူသည် အာရပ် သို့မဟုတ် မွတ်ဆလင်နိုင်ငံကို ဆိုပြီး ခွဲခြားမည် မဟုတ်ကြောင်း ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ် မလစ်က် အလ်ဟူစီက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ကာတာတိုက်ခိုက်မှုသည် ဟားမတ်စ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့နှင့် ကာတာ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ပစ်မှတ်ထားရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒီလို ရန်စမှုဟာ ကာတာအတွက်သာမက ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကိုပါ ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခု အာရပ်နိုင်ငံအချို့က ယင်းကိစ္စကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် မတုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းမှာ ဝမ်းနည်းစရာပင် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထပ်လောင်း၍ အစ္စရေးက အမေရိကန်ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုနဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း သတင်းရင်းမြစ်များအရ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ထရမ့် သည် တိုက်ခိုက်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ထိုအချိန်က တိုက်ခိုက်မှုကို ဆောင်ရွက်နိုင် စေရန် ဟားမတ်စ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ကို စုစည်းရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြောင်း အလ်ဟမ်ဒို လစ်လ္လာဟ် အစ္စရေး ၏ ပစ်မှတ် ထား တိုက်ခိုက်မှုမှာ မအောင်မြင် ခဲ့ကြောင်း ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ် မလစ်က် အလ်ဟူစီက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ် မလစ်က် အလ်ဟူစီက အာရပ်နိုင်ငံများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပြီး ယီမင်အပေါ် အစ္စရေး ၏ တိုက်ခိုက်မှုအပေါ် အာရပ်နိုင်ငံများမှ ထိရောက်သော တုံ့ပြန်မှုမျိုး မရှိခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရန်သူကို ထောက်ခံသည့်အနေဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုများလည်း ရှိခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
ပြဿနာမှာ အစ္စလာမ့်ကမ္ဘာတွင် နှုတ်ထွက်စကားများကိုသာ နောက်ဆုံးအနေအထားဟု ယူဆကြကြောင်း ဂါဇာ၊ ကာတာ၊ ဆီးရီးယား၊ လက်ဘနွန် သို့မဟုတ် ယီမင်တွင် တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက်တွင်ပင် အာရပ်နိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေး ဖြတ်တောက်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ယီမင်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဝန်ကြီးများကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့် အစ္စရေးသည် မည်သည့်အရာမျှ အောင်မြင်မှု မရရှိခဲ့ ကြောင်း စစ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး အရ ထိထိရောက်ရောက် တခုခု မရရှိ ခဲ့ကြောင်း ဒီလုပ်ရပ်က နောက်ထပ် ဇီယွန်ဝါဒီများ၏ ရာဇ၀တ်မှု မှတ်တမ်းကို မြှင့်တင်ခဲ့ခြင်း သာ ဖြစ်ကြောင်း ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ် မလစ်က် အလ်ဟူစီက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှုများသည် ယီမင်ပြည်သူများ၏ သဘောထားကို အားနည်းစေမည်မဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့အား အားကောင်းစေမည် သာ ဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့က အစ္စရေးသည် ဆနအာ မြို့တော် ရှိ လူနေထူထပ်သော ဒေသများ ရှိ မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများကို ပစ်မှတ်ထားပြီး လူတိုင်းကို ပစ်မှတ်ထားလိုကြောင်း ပြသနေကြောင်း အလ်ဟူစီ က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေး၏ ရန်လိုမှုဟာ ယီမင်ပြည်သူတွေကို နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ကြောင်း အစိုးရနှင့် ပြည်သူများ ပါ ဒီစစ်ပွဲအတွက် လေးလေးနက်နက် ကတိကဝတ်ပြုကြပြီး မိမိ တို့၏ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုများသည် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် ၏ ရှေ့တော်မှောက်မှာ အဖိုးတန်တယ်ဆိုတာ သိကြကြောင်း ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ် မလစ်က် အလ်ဟူစီ က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
