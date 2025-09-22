အီရန် သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း သည် နယူးယောက်သို့ မထွက်ခွာမီ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေ လာဗ် အစ္စလာမ်မီ နှင့် တွေ့ဆုံ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr News Agency ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း သည် ကုလသမဂ္ဂ ၏ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေညီလာခံသို့ မထွက်ခွာမီ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း သည် ကုလသမဂ္ဂ၏ နှစ်စဉ် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် နယူးယောက်သို့ မထွက်ခွာမီ တော် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တွေ့ဆုံ စဉ်တွင် သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း သည် မိမိ ၏နယူးယောက်သို့ သွားရောက်မည့် ခရီးစဉ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ အား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ မှလည်း ဤ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်လို့ အရေးကြီးသည့် ညွှန်ကြားချက်များကို မိန့်ကြား ပြီး သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ရန် ဒိုအာ ပြုခဲ့ပါတယ်။
