ဂါဇာကမ်း မြောင်ဒေသမှာ ဇီယွန်ဝါဒီတွေရဲ့ ရန်စမှုတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး တိုက်ခိုက်မှုအသစ်မှာ ပါလက်စတိုင်း သား ၅၀ ကျော် ရှဟီးဒ် ဖြစ်

၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၉:၃၁
News ID: 1729075
ဂါဇာကမ်း မြောင်ဒေသမှာ ဇီယွန်ဝါဒီတွေရဲ့ ရန်စမှုတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး တိုက်ခိုက်မှုအသစ်မှာ ပါလက်စတိုင်း သား ၅၀ ကျော် ရှဟီးဒ် ဖြစ်

ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကို သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ အကြမ်းဖက် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ တိုက်ခိုက် မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Sahar News အစီရင်ခံစာ အရ ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကို သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရရဲ့ နောက်ဆုံး တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်း ပါလက်စတိုင်းလူမျိုး ငါးဆယ်ကျော် ရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေအရ သိရပါ တယ်။

အကြမ်းဖက် ဇီယွန်ဝါဒီတပ်များ၏ တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း သေဆုံးခဲ့ရသည့် အပြစ်မဲ့ကလေးငယ် နှစ်ဦးထက်မနည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဇီယွန်ဝါဒီတပ်များသည် ဂါဇာမြို့လယ်တွင် ချီတက်လာသည်ဟု အချို့သော သတင်းများက ဖော်ပြထားပါတယ်။

ဤအခြေအနေတွင် အကြမ်းဖက် ဇီယွန်ဝါဒီစစ်တပ်က ဂါဇာမြို့ရှိ အိမ်ပေါင်း ၁၇၀၀ ကျော်ကို ဖြိုချခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါ တယ်။

