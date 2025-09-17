အင်န်ရှာအလ္လာဟ် ဆွာဟာဗဟ်များ ၏ စွန္နသ်တော် တစ်ခု ကို မွတ်စလင်မ် အားလုံး လုပ်ကြဖို့ မျှော်လင့် နေကြပါပြီး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ယနေ့အကြမ်းဖက် အစ္စရေးနဲ့ အာရပ်နိုင်ငံ များအခြား ၊ မွတ်စလင်မ် နိုင်ငံများ အကြား တစ်နေ့ တစ်ခြား ကြီးထွားလာသည့် ပြဿနာများ အရေးများ ကို မြင်လာရ တော့ကိုယ်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) လက်ထက်က ရဟူဒီများ ၊မွတ်ရှ်ရေက်များကို ခုခံ တိုက်ဖို့ ဆွဟာဗဟ်တွေ မောင်လာအလီ (အ.စ) ကိုမျှော်ခဲ့ ကြသလို ယနေ့လည်း မဇ်လူးမ် များ ၊ အာရပ်နိုင်ငံများ အခြားမွတ်စလင်မ်နိုင်ငံများ ကလည်း အီရန် အစ္စလာမ် မစ် ပြည့်သူ သမ္မတ နိုင်ငံ ကို မျှော်နေကြတယ်ဆိုတာ ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း မြင်လာရပါတယ်။
အမီးရိုလ် မိုအ်မေနီးန် မောင်လာအလီ (အ.စ) ကလည်းမဟာတမန်တော်မြတ် ကြီး (ဆွ) နှင့် ဆွဟာဗဟ်များ ကို မျှော်လင့်ချက် ကင်းအောင်မထားခဲ့ပဲ အောင်ပွဲတွေ ယူပေးခဲ့သလို အင်န်ရှာအလ္လာဟ် မောင်လာအလီ (အ.စ) အနွယ်တော်မြတ် ဝင် တစ်ဦး ဖြစ်သည့် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ဦးဆောင်နေသည့် အီရန် ကလည်း မဇ်လူးမ်များ ၊ အာရပ်များ ၊ မွတ်စလင်မ်များ ကို မျှောင်လင့်ချက်ကင်းမဲ့စေမည်မဟုတ်ပါ။ အောင်ပွဲထူပေးမည် ဖြစ်ပါတယ်။
သက်သေကတော့ အစ္စရေး အီရန် အကြီးအကဲများ ကို ဉာဏ်နီ၊ဉာဏ်နက်သုံးလုပ်ကြံပြီး အီရန် ပြည်တွင်း မငြိမ်းမသက်ဖြစ်အောင် ၊ ဆူပူအောင် ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ ၁၂ကြာတော့ စစ်ပြေငြိမ်းဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တာ ၊ အစ္စရေး ဂါဇာကို ၂နှစ်ကျော် လုပ်ခဲ့သည့် မြင်ကွင်း ကို အီရန်က အစ္စရေး အတွက် ၁၂ ရက်တည်း နဲ့ လုပ်ပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အနှစ်ချုပ်ကတော့ အရည်အချင်းရှိသူ ၊ ရဲစွမ်းရှိသူ ကို ရှေ့တန်းတင်ခြင်း ၊ သဘောတူကြခြင်း ကိုဆွဟာဗဟ်များ ၏ စွန္နသ် တော် အဖြစ် ဆွဟာဗဟ် ကိုအချစ်ထားသူများ လက်ခံပြီး အထူးလက်တွေ့ ကျင့်သုံးပြရတော့မည် အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) လက်ထက် က ကိုယ်တိုင်လည်း အရည်အချင်းမရှိ ၊မတိုက်နိုင်ဘဲ မောင်လာအလီ (အ.စ) အပေါ် မနာလိုစိတ်ပွား ၊ အမုန်းထား၊ အမည်ဖျက်ခဲ့ကြသူများရှိကြသလို ယနေ့လည်း အီရန် အတွက် အဲလို လူမျိုး ရှိနေသည်ဆိုတာကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။
မွတ်စလင်မ် ယောက်တိုင်း အမှန်တရား ၊ အရှိတရား ကို သိပြီး စည်းလုံးညီညွတ် စွာဖြင့် အီရန် ဘက်က နိုင်သည့်ဘက်မှ ရပ်တည်ပေးပြီး အကြမ်းဖက် အစ္စရေးကို ခုခံတိုက်ထုတ် ချေမှုန်း နိုင်ကြပါစေ။
